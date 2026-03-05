5 de marzo de 2026 - 21:25

Una influencer de viajes mostró la técnica sudoku que no falla para armar la valija y se hizo viral

Una usuaria de TikTok compartió un ingenioso método inspirado en el sudoku para maximizar las combinaciones de outfits durante un viaje

Por Manuel Ferreyra

Antes de comenzar un viaje, una de las cosas más importantes es preparar la valija con toda la ropa y elementos necesarios. Esto va a depender del destino, ya sí haga calor, frío y la cantidad de días a permanecer en el lugar.

Ante esto, la usuaria de TikTok Ceci Saia mostró una técnica para armar la valija que implementa al clásico juego japonés del sudoku para ganar espacio en el equipaje.

“Vas a armar tres filas: en la primera parte de arriba, parte de abajo y capa, en la segunda capa, parte de arriba y parte de abajo y en la última fila, abajo, capa, arriba. Osea tres de cada uno”, explicó la tiktoker.

“De esta forma vamos a poder combinar en horizontal, vertical y una diagonal para tener 7 outfits a la vista, pero en total pueden ser 25 combinaciones distintas de ropa”, detalló Ceci.

La publicación acumuló más de 370 mil vistas con más de 25 mil me gusta. Entre los comentarios, algunos usuarios criticaron el método de la influencer de viaje.

“Pero solo se puede usar los polos una solo vez...o los usan sudados o los lavan en el viaje?”, “Me hace una gracia. Porque esto no es real. La ropa se ensucia cuando vas de viaje, así que no podrás usar esa camiseta que usaste (y sudaste) el día anterior para ti siguiente outfit”, fueron algunos de los comentarios destacados.

