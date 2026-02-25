Tomá nota: los mejores destinos para disfrutar de la nieve en Chile en este próximo invierno

La temporada de nieve en Chile durante el 2026 marcará el regreso del invierno con centros de ski operativos a lo largo de la cordillera de los Andes. Las actividades incluyen ski, snowboard, termas y excursiones en entornos naturales de gran escala. El período más recomendado suele comenzar entre fines de mayo y junio.

Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo, una obra muy reclamada por Mendoza

La ciudad de Santiago concentra uno de los accesos más directos a la nieve en Sudamérica . A menos de dos horas se ubican Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones, que conforman un corredor de montaña apto para distintos niveles de experiencia.

Los viajes de trabajo por temporada se han convertido en tendencia en un cierto grupo de jóvenes mendocinos, que pueden tener una experiencia laboral en Estados Unidos y perfeccionar el inglés. Muchos eligen los centros de ski.

Los viajes de trabajo por temporada se han convertido en tendencia en un cierto grupo de jóvenes mendocinos, que pueden tener una experiencia laboral en Estados Unidos y perfeccionar el inglés. Muchos eligen los centros de ski.

Estos centros ofrecen pistas para principiantes y avanzados , clases personalizadas, parques de nieve y servicios gastronómicos. Desde la capital operan excursiones diarias con transporte incluido, cuyos valores parten desde los 40.000 pesos chilenos según temporada y prestaciones.

A 2 horas y 35 minutos de Santiago se encuentra Portillo, reconocido como el centro de ski más antiguo de Sudamérica . Cuenta con 35 pistas y programas que incluyen jornadas individuales o estadías semanales.

Las Leñas, el centro de ski más importante de Mendoza.

El complejo ofrece hotel, chalets y lodge con vista directa a la Laguna del Inca. La propuesta combina deporte, alojamiento y gastronomía en un entorno de alta montaña que mantiene prestigio internacional.

Volcán Osorno: nieve frente al lago Llanquihue

En la Región de Los Lagos opera el Centro de Ski Volcán Osorno, ubicado dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Las pistas se despliegan en las laderas del Volcán Osorno con vistas directas al Lago Llanquihue.

El centro permite practicar ski, snowboard, trineo y ascensos en andariveles panorámicos. Se encuentra a unos 60 kilómetros de Puerto Varas y a una hora y media de Puerto Montt, con acceso por la Ruta 225 bordeando el lago hasta Ensenada y luego por camino pavimentado.

La temporada de nieve en Chile 2026 proyecta escenarios diversos que combinan deporte, naturaleza y servicios turísticos en distintas regiones del país.