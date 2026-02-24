24 de febrero de 2026 - 19:15

¿Qué pasa con los tours de compras a Chile?: el cambio radical de la conducta de los argentinos al viajar

Analistas sostienen que desde mediados de 2025 la dinámica comenzó a desinflarse por la reducción de diferencias cambiarias entre ambos países.

El boom de los tours de compras en Chile: ¿Es tan barato como dicen?

Foto:

Por Redacción

Los viajes y tours de compras de argentinos a Chile que hasta mediados de 2025 se concentraban en compras masivas durante fines de semana largos y feriados registraron una caída marcada en la segunda mitad de ese año y en el inicio de 2026. Miles de personas cruzaban la cordillera en autos y micros cargados de ropa, calzado y electrodomésticos.

Compras en Chile

Qué dice la Federación Económica de Mendoza

Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza, explicó a Infobae que “los tours de compras fueron fuertes hasta un año atrás, pero desde mediados del año pasado prácticamente dejaron de tener movimiento”. Los registros aduaneros acompañaron esa percepción. Las filas en los pasos fronterizos se acortaron y el tránsito volvió a niveles más ordenados. Los vehículos dejaron de cruzar con grandes volúmenes de mercadería y la postal de autos repletos de cajas perdió intensidad.

Las compras en Chile, una costumbre mendocina que no afloja en verano

Menor brecha de precios y efecto cambiario

El factor económico resultó determinante. Laugero sostuvo que “en los malls de compras de Chile, en cuanto a productos ya no hay mucha diferencia con la Argentina”. La apreciación del peso chileno frente al dólar encareció los artículos para quienes viajaban con divisa estadounidense. “Antes te rendía mucho más ir con dólares; hoy, la diferencia no justifica el viaje solo para comprar”, señaló.

En paralelo, la mayor oferta de productos importados en Argentina presionó a la baja los precios en pesos en rubros como electrodomésticos. Aun con variaciones en el tipo de cambio local, muchos bienes dejaron de mostrar ventajas claras respecto del país vecino.

El invierno también incidió en la desaceleración. La estacionalidad redujo el flujo turístico y ese freno se extendió más allá de los meses fríos. Las elecciones legislativas y la menor actividad económica completaron el escenario de retracción.

El comercio electrónico como alternativa

Otro elemento que impactó fue el crecimiento de plataformas de origen chino como Shein y Temu, que ofrecen productos a precios bajos y entrega directa. La posibilidad de comprar sin viajar restó atractivo a los tours exclusivamente comerciales.

Datos oficiales y cambio de perfil

Un informe de la Secretaría de Turismo indicó que entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2026 viajaron a Chile 411 mil turistas argentinos, cifra que representa una caída del 24 % interanual. En octubre y diciembre de 2025 ya se habían observado descensos respecto del año previo, lo que confirma una tendencia sostenida.

Las compras en Chile se verán afectadas por las elecciones en el país.

Las compras en Chile se verán afectadas por las elecciones en el país.

En agencias también reconocen el giro. Fuentes de Atrapalo señalaron que en enero hubo un aumento interanual del 12 % impulsado por una acción promocional con un outlet de Santiago, pero luego el destino mostró una baja del 67 %. Desde Despegar recordaron que en 2025 Chile se posicionó entre los destinos internacionales más buscados, con picos de crecimiento de hasta 150 % y presencia en el podio junto con Brasil y Miami. Para 2026 el interés persiste, aunque el viaje dejó de centrarse exclusivamente en compras y combina consumo con turismo, gastronomía y ocio.

