Caída histórica: baja el turismo de compras de argentinos en Chile

Representantes del sector comercial del país vecino reconocen la baja de visitas. La suba del dólar y las compras por internet profundizaron la tendencia.

El turismo masivo de argentinos hacia Chile, que durante años marcó récords por los precios más bajos en productos como ropa y tecnología, atraviesa una fuerte caída. El fenómeno se explicaría por la suba del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento de las compras online.

HA3WGYJYGVSGIZTBGBSDIZJWMY.jpg?quality=75&smart=true&auth=1deb442d93d6300d4458a7b9230732644ef8412c33c05304599b5b6643872ed5&width=980&height=640 Baja el turismo de compra en Chile. La caída del turismo de compras en Chile Este septiembre, los pasos fronterizos entre Mendoza y Chile registran un movimiento reducido en comparación con temporadas previas. En Santiago y Mendoza la ocupación hotelera cayó por debajo del 40 % y el comercio refleja un menor dinamismo, mientras que el turismo de compra, tanto de argentinos hacia Chile como de chilenos hacia Cuyo, se encuentra en retroceso.

De acuerdo con datos de la Coordinación de Frontera y Gendarmería Nacional, durante las Fiestas Patrias chilenas, entre el jueves 18 y el viernes 19, ingresaron menos de 5.000 chilenos por el paso Cristo Redentor, una cifra muy inferior a los 15.000 esperados.

En 2024, ese mismo fin de semana había alcanzado 40.000 cruces, lo que muestra el contraste con la situación actual. El llamado “efecto billetera” es una de las explicaciones: la Argentina perdió atractivo como destino barato para los visitantes extranjeros y, al mismo tiempo, muchos argentinos ya no pueden destinar recursos a viajes de compras.

Vuelven los tours de compras a Chile: hasta 40% más barato cuestan Smart TV y celulares La diferencia con años anteriores Según los registros fronterizos, el turismo argentino en Chile pasó de un promedio de 4.000 viajeros diarios en mayo a unos 2.200 en septiembre, incluso con la reapertura del túnel internacional durante 24 horas. En los centros comerciales de Santiago, los vendedores reconocen la ausencia de clientes argentinos, que en la década de 2010 habían impulsado el consumo de indumentaria y tecnología. Aunque los precios siguen siendo entre un 40 % y 50 % más bajos en Chile que en la Argentina, los costos de traslado y alojamiento terminan reduciendo la conveniencia.

Otro factor clave es el avance del e-commerce en la Argentina. Plataformas chinas como Shein y Temu ofrecen ropa y accesorios importados a precios competitivos y con entrega puerta a puerta, lo que elimina la necesidad del viaje físico. Frente a esto, cadenas chilenas como Falabella permiten que los argentinos compren online con tarjetas internacionales y retiren los productos en sus locales, aunque todavía no ofrecen envíos directos al país Las autoridades de ambos lados de la cordillera coinciden en que el flujo turístico no desaparecerá, pero será más moderado y selectivo.