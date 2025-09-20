20 de septiembre de 2025 - 08:49

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal clima: hasta cuándo no se podrá pasar a Chile

La medida se debe a “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado

Para este sábado 20 de septiembre, anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

“Se comunica a los usuarios del Paso Internacional, que se encuentra CERRADO, en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, por condiciones meteorológicas desfavorables”, indica el comunicado.

La decisión se tomó debido a posibles nevadas en la zona de cordillera, lo que complica el tránsito en la Ruta 7. La medida rige para ambos sentidos y para todo tipo de vehículos durante toda la jornada.

Cuándo podría estar habilitado

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, para el sábado y domingo están pronosticadas nevadas en la zona de cordillera.

Recién el lunes 22 de septiembre se espera una jornada poco nubosa en la zona de cordillera, lo que podría ayudar a la reapertura del Paso que une Mendoza con Chile.

Además, las autoridades recomiendan a aquellos que viajen consultar previamente sobre el estado del paso aduanero y de la ruta.

