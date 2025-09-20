20 de septiembre de 2025 - 08:34

Un sábado completo en Mendoza: Zonda en el día; frío y lluvias en la noche

Para el día de hoy, se espera la llegada de viento Zonda en varias zonas de la provincia y tormentas aisladas por la noche.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La jornada de este sábado se presenta parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y condiciones inestables. El viento Zonda afectará la precordillera, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona baja de Malargüe, con ráfagas que podrían extenderse hasta horas de la tarde.

Para este sábado rige alerta amarilla por Zonda en sectores de Mendoza y tormentas aisladas por la noche. 

En sectores de la cordillera norte y del Valle de Uco se esperan nevadas intermitentes, mientras que hacia la noche hay probabilidad de tormentas aisladas en distintos puntos del llano. La temperatura máxima es de 27°C y la mínima de12°C.

El domingo 21, día de la primavera y del estudiante, traerá un descenso de la temperatura con cielo parcialmente nublado. Se prevén vientos moderados del sector sur, tormentas aisladas y nevadas en cordillera. Se estima una máxima de 21°C y mínima de 7°C.

Para el comienzo de semana, el lunes 22 el prónostico presenta nubosidad en disminución y un leve ascenso de la temperatura. Se registrarán heladas parciales en algunas zonas, con vientos leves del noreste. En cordillera, el cielo estará poco nuboso. La máxima será de 22°C y la mínima de 6°C.

