19 de septiembre de 2025 - 11:31

Más problemas para Litvinchuk: trabajadores del Pami Mendoza en pie de lucha por aumentos salariales

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Pami llevan adelante un plan de lucha en todo el país y en Mendoza hubo adhesión.

Reclamo de los gremios del Pami en Mendoza.&nbsp;

Foto:

Gentileza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Los gremios que representan a los trabajadores de la obra social de los jubilados iniciaron este jueves un plan de lucha por reapertura de paritarias, debido a que no perciben aumentos salariales desde el 31 de diciembre de 2024.

Ayer llevaron adelante un apagón de actividades en todas las sedes del país, durante una hora entre las 11 y 12, y prometen profundizar las medidas de fuerza sí no obtienen respuestas de Leguízamo. En Mendoza la protesta se hizo sentir con oficinas vacías durante ese lapso, informaron.

Pami Mendoza (2)
Oficinas del Pami sin atención en Mendoza.

La medida fue acordada por los gremios UTI, ATE-Pami, Appamia y Sutepa, las tres entidades sindicales que nuclean a los trabajadores de la obra social de los jubilados.

En el caso de Mendoza, el secretario general de UTI, Roberto Forquera, explicó a este diario que “la naturaleza del reclamo es salarial, ya que desde el 31 de diciembre no hemos tenido ningún aumento en nuestros sueldos”.

“El llamado a paritarias debió haber ocurrido en junio y luego de numerosos pedidos para su apertura no tuvimos ninguna respuesta. Habiendo agotado todos los recursos para discutir salarios y apelando a los mecanismos contemplados por las normas laborales se decidió iniciar un plan de lucha”, continuó el gremialista.

Y aclaró que la medida de fuerza no provocó “ningún perjuicio a los jubilados” porque las situaciones de emergencia fueron "atendidas de manera inmediata".

A propósito, en este reclamo también muestran “preocupación” por el recorte de prestaciones para los adultos mayores, indicaron.

Mientras tanto, aguardan por una respuesta de las autoridades nacionales para ver sí hay llamado a paritarias o no. “De acuerdo a ello continuamos con la medida o no”, sostienen desde el gremio UTI.

En tanto, este viernes la actividad en las oficinas del Pami se desarrollará con normalidad, informaron.

