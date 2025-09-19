19 de septiembre de 2025 - 21:15

Alerta por viento Zonda y lluvias, el pronóstico del tiempo el fin de semana de primavera

El sábado hay alerta amarilla por Zonda en sectores de Mendoza y tormentas aisladas hacia la noche. El domingo habrá un leve descenso térmico.

Para este sábado rige alerta amarilla por Zonda en sectores de Mendoza y tormentas aisladas por la noche.

Para este sábado rige alerta amarilla por Zonda en sectores de Mendoza y tormentas aisladas por la noche. 

Foto: José Gutierrez
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de una semana con temperaturas primaverales, el sábado traerá inestabilidad. Rige una alerta amarilla por viento Zonda en la precordillera y varios sectores del llano.

El día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura con una máxima de 27 °C y mínima de 12°C. Por la noche se esperan tormentas aisladas, pronostican nevadas en cordillera.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el domingo 21, que marca el inicio de la primavera y el Día del Estudiante, se presentará con un descenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados del sector sur, tormentas aisladas y nevadas en la cordillera. Se estima una máxima de21°C y una mínima de 7°C.

Cambios en la agenda debido al mal tiempo

Los pronósticos que anunciaban lluvias para este fin de semana generaron modificaciones en la agenda cultural. Uno de los eventos más esperados, el Mood Primavera, decidió adelantar su realización: finalmente se llevó a cabo este viernes en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, y no el sábado como estaba previsto.

Pronóstico extendido

Para el comienzo de semana, el lunes se anticipa nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura. Habrá vientos leves del noreste y heladas parciales. En la cordillera, el cielo se mantendrá con poco nubosdad. Se estima una temperatura máxima de 22°C y la mínima de 6°C.

