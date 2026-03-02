Alerta por "combo meteorológico": Zonda y tormentas con granizo en el Gran Mendoza, Este y Valle de Uco

El Gobierno provincial emitió una alerta meteorológica alertando por condiciones adversas que afectarán a gran parte de Mendoza durante este lunes, con presencia de viento Zonda , ingreso de aire frío del sur y tormentas intensas con probabilidad de granizo .

De acuerdo con el parte oficial difundido, se prevé viento del Oeste en toda la cordillera, mientras que el Zonda impactará especialmente en la zona baja de Malargüe, la precordillera y Uspallata.

Además, se anticipa el ingreso de viento Sur, fenómeno que provocará un descenso de la temperatura y se hará sentir en todo el territorio provincial.

El informe también advierte sobre el inicio simultáneo de tormentas, algunas localmente fuertes, con probabilidad de caída de granizo en sectores del norte del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la Zona Este de Mendoza .

Durante la mañana se espera viento leve del sector norte, que irá incrementando su intensidad hacia media mañana, con velocidades que podrían alcanzar los 30 km/h, afectando principalmente a la Zona Este provincial.

Entre las 12 y las 19, en tanto, se prevé la presencia de viento Zonda en Malargüe y en la precordillera sur, con posible incidencia leve en el Valle de Uspallata y en San Carlos.

El cambio más significativo se producirá alrededor de las 16, cuando comience a ingresar un frente de viento sur de intensidad considerable. El fenómeno impactará primero en la Zona Sur y avanzará hacia el Norte provincial entre las 18 y las 19.

Según el parte meteorológico, este viento sur presentará ráfagas que podrían superar los 50 km/h, con mayor afectación en los departamentos del Este mendocino. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente al circular por rutas y al realizar actividades al aire libre.

Se estima que el fenómeno se prolongará hasta aproximadamente las 3 o 4 de la madrugada del martes, momento en el que la intensidad comenzará a disminuir de manera progresiva.

Pronóstico extendido

Lunes

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Probabilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 21°C

Martes

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur.. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 19°C

Miércoles

Nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 17°C