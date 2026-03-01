1 de marzo de 2026 - 17:36

Córdoba: operativo sanitario de urgencia por el traslado de un corazón proveniente de Mendoza

El operativo policial buscó garantizar un traslado ágil y sin demoras, debido a la urgencia que implica este tipo de intervenciones médicas.

Operativo policial para garantizar un trasplante en Córdoba.

Operativo policial para garantizar un trasplante en Córdoba.

Foto:

X / @PoliciaCbaOf
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Policía de Córdoba realizó este sábado un operativo de acompañamiento y custodia para garantizar el traslado de un corazón destinado a un trasplante en la capital provincial. El procedimiento se inició en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde arribó el órgano proveniente de Mendoza.

Leé además

Liberaron a la Toretto cordobesa que atropelló y mató a un motociclista bajo los efectos del alcohol. 

Liberaron a la "Toretto" cordobesa que atropelló y mató a un motociclista bajo los efectos del alcohol

Por Redacción Policiales
ideal para jubilados: el pueblo de argentina 100% peatonal, arroyos y cero estres

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés

Por Andrés Aguilera

De acuerdo con el parte oficial, efectivos policiales escoltaron al equipo médico responsable de la ablación y del traslado, asegurando un recorrido rápido y sin interrupciones hasta el centro de salud de destino.

Embed

Traslado urgente hasta Nueva Córdoba

Desde el aeropuerto, el corazón fue trasladado bajo un dispositivo especial de seguridad hasta un sanatorio ubicado en barrio Nueva Córdoba. La prioridad fue evitar demoras, teniendo en cuenta la urgencia crítica que implica este tipo de intervenciones médicas, donde cada minuto resulta determinante.

El operativo permitió que el órgano llegara en tiempo y forma para su posterior trasplante, en un procedimiento que requiere máxima coordinación entre fuerzas de seguridad y profesionales de la salud.

La Policía de Córdoba compartió el video del operativo y destacó: "Cada minuto fue fundamental. Gracias al trabajo coordinado, se garantizó un traslado seguro, permitiendo que ese corazón llegara a destino para dar una nueva oportunidad de vida".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El video viral donde una usuaria muestra que pagó  $72.000 una docena de empanadas en Córdoba. 

Más caras que las de Darín: se hizo viral al mostrar que pagó $72.000 por una docena de empanadas

Por Redacción
Rugby. Los Dogos arrancaron bien, pero después se les complicó ante un ordenado y efectivo XV brasileño, pero al final, los cordobeses pudieron ganar el ida y vuelta con lo justo.

Súper Rugby: Dogos XV sufrió, pero ganó

Por Gonzalo Tapia
Un albañil tocó un cable de alta tensión y cayó inconsciente desde un segundo piso.

Córdoba: un albañil tocó un cable de alta tensión, cayó de un segundo piso y quedó internado

Por Redacción Policiales
Camila Zabala, la joven detenida por chotar y matar a un motociclista en Córdoba.

Como la "Toretto": una joven que corría picadas chocó con un motociclista y lo mató

Por Redacción Policiales