Córdoba: operativo sanitario de urgencia por el traslado de un corazón proveniente de Mendoza

El operativo policial buscó garantizar un traslado ágil y sin demoras, debido a la urgencia que implica este tipo de intervenciones médicas.

La Policía de Córdoba realizó este sábado un operativo de acompañamiento y custodia para garantizar el traslado de un corazón destinado a un trasplante en la capital provincial. El procedimiento se inició en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde arribó el órgano proveniente de Mendoza.

De acuerdo con el parte oficial, efectivos policiales escoltaron al equipo médico responsable de la ablación y del traslado, asegurando un recorrido rápido y sin interrupciones hasta el centro de salud de destino.

Desde Mendoza a Córdoba, un corazón lleno de esperanza



La Policía de Córdoba desplegó un operativo especial para acompañar el traslado de un corazón proveniente de la provincia de Mendoza, que arribó al Aeropuerto Internacional Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella y fue… March 1, 2026 Traslado urgente hasta Nueva Córdoba Desde el aeropuerto, el corazón fue trasladado bajo un dispositivo especial de seguridad hasta un sanatorio ubicado en barrio Nueva Córdoba. La prioridad fue evitar demoras, teniendo en cuenta la urgencia crítica que implica este tipo de intervenciones médicas, donde cada minuto resulta determinante.

El operativo permitió que el órgano llegara en tiempo y forma para su posterior trasplante, en un procedimiento que requiere máxima coordinación entre fuerzas de seguridad y profesionales de la salud.

La Policía de Córdoba compartió el video del operativo y destacó: "Cada minuto fue fundamental. Gracias al trabajo coordinado, se garantizó un traslado seguro, permitiendo que ese corazón llegara a destino para dar una nueva oportunidad de vida".