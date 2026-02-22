Córdoba: un albañil tocó un cable de alta tensión, cayó de un segundo piso y quedó internado

Un albañil de 40 años resultó herido este domingo tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba en una vivienda del barrio Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba. El accidente ocurrió en la intersección de avenida Fuerza Aérea y Aviador Valenti, en la zona oeste de la capital provincial.
Según las primeras informaciones, el trabajador realizaba tareas de revoque y acondicionamiento sobre el techo de una casa. Al desplazarse hacia otro sector para observar el avance de la obra, habría rozado accidentalmente con el hombro un cable de alta tensión del tendido eléctrico.
Descarga eléctrica y caída desde altura
El contacto le provocó una descarga de gran intensidad que lo dejó inconsciente de manera inmediata. Como consecuencia, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás desde un segundo piso.
Sin embargo, su cuerpo no impactó directamente contra el suelo, sino que quedó tendido sobre el techo de una vivienda colindante, ubicada a menor altura. La escena generó momentos de preocupación entre vecinos y testigos que presenciaron el episodio.
Operativo de rescate y traslado
Ante la emergencia, intervino personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, que desplegó un operativo especial para asistir al herido en una zona de difícil acceso. Con técnicas específicas para trabajos en altura, los rescatistas lograron asegurar al albañil, inmovilizarlo y descenderlo de manera controlada.
Una vez en tierra, fue atendido por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde quedó internado bajo observación y sometido a estudios complementarios para evaluar la gravedad de las lesiones derivadas tanto de la descarga eléctrica como de la caída.
Las autoridades trabajan ahora para establecer con precisión las circunstancias del hecho y reiteraron la necesidad de extremar las medidas de seguridad al realizar tareas en altura y en cercanía de tendidos eléctricos.