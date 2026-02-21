Como la "Toretto": una joven que corría picadas chocó con un motociclista y lo mató

En la madrugada del 14 de febrero, un terrible accidente causó la muerte de Cristian Martín Alanís , 35 años. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín, en Río Cuarto, Córdoba .

El siniestro se produjo cuando una joven, identificada como Camila Zabala, que conducía un Volkswagen Golf impactó contra el motociclista mientras este regresaba a su casa después de una reunión con amigos. Tras la colisión, la conductora arrastró el vehículo de Alanís aproximadamente 300 metros antes de detenerse.

Alanís falleció en el acto debido a la gravedad del impacto. Al arribar el personal de emergencias al lugar, constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Camila Zabala se encuentra detenida y es imputada por homicidio culposo agravado. Según informaron las autoridades, el test de alcoholemia realizado tras el incidente arrojó resultados positivos tanto para la conductora como para sus dos acompañantes, de 20 y 22 años.

Los videos provenientes de cámaras de seguridad han sumado más contenido a la causa y complican la situación judicial de la joven. En las imágenes se observa al Volkswagen circulando a gran velocidad casi a la par de una camioneta.

Esto refuerza la hipótesis de los investigadores que creen que Zabala podría haber estado corriendo carreras ilegales minutos antes del siniestro.

A su vez, las cámaras también registraron el momento en el que la joven arrastra la moto de la víctima por varios metros, mientras el roce del vehículo con el asfalto producía chispas.

Según información de medios locales, vecinos de la zona declararon haberse despertado en plena noche debido al ruido generado por el arrastre.

Actualmente, Zabala se encuentra detenida e imputada por homicidio culposo agravado y la causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo. A partir de la incorporación del material audiovisual la investigación continúa en curso.

El desgarrador posteo de la expareja del motocilcista

La víctima era papá de una nena de 10 años y su expareja y madre de su hija compartió un desgarrador posteo exigiendo prisión perpetua para la joven de 20 años: "Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”, escribió Ayelén Canoneno.

camila zabala carta de la expareja El posteo de la expareja de Cristian en Facebook.

Antes, había publicado una carta de despedida para Cristian que le envió por WhatsApp tras su muerte: "Hola Tin, ¿cómo estás? Te escribo mañana porque es lunes (y cambiamos a Marti) Pero no aguanté y te escribo hoy... Sé que donde estás seguramente estás de muy mal humor, no te puedo imaginar de otra manera, porque querés estar acá para buscar a Martí por casa y llevarla cuando salías de trabajar".

“Sé que habías alquilado una casa, con patio para Apolo y con dos habitaciones para que Martí tenga su lugar, pueda hacer sus pijamadas y un quinchito de ritual con tus amigos..."

Cristian martín alanís Cristian Martín Alanís, el motociclista asesinado por la joven de 20 años en Córdoba.

Y siguió: “Lo que no sé es cómo voy a hacer con todo lo que siente ella adentro, porque no puedo estar en su cabeza ni en su corazón pero vos sí. Yo solo veo cómo actúa y le pido que llore, grite, muerda y todo lo que se le ocurra... que no se guarde nada (sé que en la parte del grito no estás de acuerdo, porque no te gusta, pero necesito que lo saque, perdón)”

El caso de "La Toretto" de La Plata

Este episodio es muy parecido al caso de Felicitas Alvite, conocida como la “La Toretto” de La Plata, quien en abril de 2024 atropelló y mató al motociclista Walter Armand tras cruzar semáforos en rojo a alta velocidad.

Felicitas Alvite alias "La Toretto" Caso "La Toretto": el juicio contra Felicitas Alvite ya tiene fecha y la imputada sufrió un ataque de pánico

Actualmente, Alvite aguarda el inicio de su juicio oral, fijado para el 2 de noviembre de 2026, bajo la acusación de haber provocado la muerte de Armand durante una supuesta picada ilegal.