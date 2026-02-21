21 de febrero de 2026 - 12:34

Un motociclista está grave tras un accidente en solitario en Junín

El hecho ocurrió esta mañana en el distrito de La Colonia. El hombre de 45 años perdió el control de su moto y sufrió un traumatismo de cráneo grave.

Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave accidente vial se registró minutos después de las 10:00 de la mañana de este sábado en el departamento de Junín. Un hombre de 45 años resultó herido luego de caer de su motocicleta mientras circulaba por las calles del distrito La Colonia.

El siniestro tuvo lugar a las 10:25 en la intersección de las calles Las Correas y 9 de Julio. Según el reporte policial, la víctima se desplazaba a bordo de una moto Motomel de 125 cc de color negro con dirección al norte por calle Las Correas.

Por causas no esclarecidas, el conductor perdió el dominio del rodado pocos metros después de pasar la calle 9 de Julio. Según las primeras pericias, no hubo intervención de terceros y el motociclista cayó sobre la calzada.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su traslado inmediato al Hospital Perrupato, donde fue ingresado con un diagnóstico de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave.

Intervino la subcomisaría La Colonia.

