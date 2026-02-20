Explotó un paquete en la Escuela de Gendarmería y hay tres heridos

Tres personas resultaron heridas tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás. En el lugar trabajan once móviles y bomberos.

La detonación ocurrió cerca de las 13.50 en el piso 11 del inmueble mientras el personal manipulaba una encomienda que, según los registros, había sido recibida y guardada en el lugar hace aproximadamente cuatro meses .

Como consecuencia del estallido, cuatro integrantes de la fuerza resultaron afectados . De acuerdo con el reporte oficial, dos efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados de urgencia por el SAME al Hospital Argerich .

Un tercer agente recibió asistencia clínica en el lugar del hecho, mientras que un cuarto debió ser asistido con oxígeno debido al incidente. Las autoridades informaron que todos los heridos se encuentran fuera de peligro .

Tras la explosión, se activó un amplio operativo de seguridad que incluyó la evacuación del edificio y la intervención del Departamento de Explosivos, la Policía de la Ciudad, Bomberos y la Brigada especial federal de rescate de la PFA.

Durante las inspecciones preventivas en el lugar, se detectó la presencia de otras dos encomiendas destinadas a ser abiertas, pero el personal decidió no manipularlas por precaución. Ambos paquetes quedaron bajo custodia de especialistas para determinar si también contienen material peligroso.

La institución donde ocurrió el siniestro funciona como la Unidad Académica de Posgrados de la Gendarmería Nacional (IUGNA), destinada a la actualización y el perfeccionamiento de los oficiales en diversas áreas de la seguridad pública y la criminalística.

Mientras las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el subsuelo y otras áreas del edificio para descartar nuevos riesgos, la Justicia busca determinar el origen y las características del artefacto que provocó el estallido.