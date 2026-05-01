1 de mayo de 2026 - 08:33

Insólito: llevaba 33 fósiles en el baúl de su auto y fue detenido por Gendarmería en un control en Ruta 40

El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 2.998 de la Ruta Nacional 40, en un tramo que conecta Malargüe con San Rafael. Allí, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo particular para su inspección.

Llevaba 33 fósiles en el baúl de su auto y fue detenido por Gendarmería en un control en Ruta 40

Llevaba 33 fósiles en el baúl de su auto y fue detenido por Gendarmería en un control en Ruta 40

Foto:

Gendarmería Nacional
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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Efectivos del Escuadrón 29 realizaron un procedimiento en el sur de Mendoza que culminó con el secuestro de piezas paleontológicas transportadas de manera irregular.

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El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 2.998 de la Ruta Nacional 40, en un tramo que conecta Malargüe con San Rafael. Allí, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo particular para su inspección.

Durante la requisa, los agentes detectaron en el baúl 33 piezas pétreas correspondientes a Ammonites, un grupo de invertebrados marinos que se extinguió hace millones de años y cuya principal característica era su caparazón en forma de espiral.

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Debido a que se trata de material de valor paleontológico, potencialmente relevante para el estudio científico de la vida en el pasado geológico, se activó el protocolo correspondiente por infracción a la Ley 25.743.

En el hecho intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispuso el secuestro de las piezas y su resguardo para su posterior análisis, en el marco de la protección del patrimonio cultural.

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