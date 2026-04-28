28 de abril de 2026 - 17:02

Malargüe: incautaron una encomienda con marihuana gracias al olfato de un can

El hecho ocurrió en la Ruta 40 y tras una investigación coordinada, el destinatario del paquete fue detenido en la terminal de Rincón de los Sauces.

Incautaron marihuana en una encomienda en Malargüe&nbsp;

Incautaron marihuana en una encomienda en Malargüe 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante un control vehicular de rutina realizado en la Ruta 40, en el departamento de Malargüe, interceptaron un cargamento de droga que viajaba oculto en una encomienda.

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El operativo se llevó a cabo sobre un ómnibus de larga distancia que había partido desde la ciudad de San Rafael, Mendoza, con destino final a Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. El hallazgo fue posible gracias a la intervención de una can detectora de narcóticos que, al realizar el pasaje por el sector de la bodega, reaccionó de manera característica ante una de las cajas transportadas.

Ante la marcación positiva del animal, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal de San Rafael, que autorizó la apertura de la pieza postal. En su interior, los uniformados hallaron una sustancia vegetal que, tras las pruebas de rigor, confirmó ser marihuana con un peso total de 104 gramos.

Incautaron marihuana en una encomienda en Malargüe

El procedimiento no terminó con el secuestro del estupefaciente. La Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y coordinó tareas investigativas con la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”.

Estas tareas de inteligencia permitieron dar con el paradero del sospechoso. Finalmente, la persona destinataria del envío fue detenida en el momento en que se presentó en la terminal de ómnibus de Rincón de los Sauces con la intención de retirar la encomienda que contenía la droga incautada.

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