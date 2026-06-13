Detuvieron a un funcionario de La Plata por abuso y violencia contra su expareja

Un funcionario de la Municipalidad de La Plata fue detenido en las últimas horas acusado de abuso sexual y violencia de género contra al menos tres empleadas que trabajaban bajo su órbita, en un caso que generó fuerte impacto político e institucional en la capital bonaerense.

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Se trata de Federico Hernán Pez , quien se desempeñaba como director de Información Territorial y fue apartado de su cargo tras la orden judicial. La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la UFI N°13 especializada en delitos de género, con intervención del Juzgado de Garantías N°4, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el fin de semana por su expareja, quien aseguró haber sido agredida físicamente durante una discusión y denunció además un abuso sexual. La mujer debió ser asistida en un centro de salud con lesiones visibles, entre ellas un hematoma en un ojo, lo que derivó en la inmediata intervención judicial.

A partir de esa presentación se sumaron otras denuncias de trabajadoras municipales que señalaron haber sufrido acoso laboral y sexual, así como situaciones de abuso en un contexto de violencia de género atravesado por una relación jerárquica.

La imputación contra Pez incluye los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”, en el marco de violencia de género. El acusado se negó a declarar en indagatoria y continuará detenido luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación formulado por su defensa.

Según fuentes judiciales, el expediente incorpora un amplio historial de antecedentes. Documentación oficial indica que el exfuncionario acumula al menos 15 causas penales y más de una decena de expedientes en el fuero de Familia, vinculados a hechos de violencia de género, amenazas, lesiones y abusos denunciados por distintas mujeres en los últimos años.

En ese sentido, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires manifestó “profunda preocupación” por el nivel de riesgo detectado y advirtió sobre la posible existencia de un patrón sistemático de violencia.

Tras la detención, la Municipalidad de La Plata dispuso su desvinculación inmediata. Desde la administración comunal indicaron que, al momento de su designación, no registraba antecedentes penales en los informes oficiales presentados, en cumplimiento de la normativa vigente.

La causa continúa en etapa de recopilación de pruebas y testimonios, mientras las víctimas reciben acompañamiento legal y asistencia de organismos especializados en violencia de género.