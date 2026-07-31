Muerte de un chico de 15 años en La Favorita: tres hermanos detenidos y la hipótesis de ataque con machete y molotov

Mientras un hombre de 27 años pelea por su vida en el hospital Lagomaggiore tras ser apuñalado en el barrio La Favorita de Ciudad, en un violento hecho donde fue asesinado un adolescente de 15 años y otros dos jóvenes resultaron heridos, la Fiscalía de Homicidios avanza sobre la posible imputación de tres hermanos que ya están detenidos.

Asesinaron a un hombre de varios disparos en Las Heras: qué se sabe del homicidio

Muerte de un peatón de 74 años: imputaron por homicidio culposo agravado al abogado animalista que lo atropelló

El hecho ha llamado la atención de los investigadores por la forma “salvaje” en que las víctimas fueron atacadas. Primero intentaron quemar la casa con una deficiente bomba molotov y luego ingresaron a la vivienda donde estaban las víctimas –la casa de la novia de un chico de 17 años– con machetes y cuchillos para terminar con la vida de su hermano menor , Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga (15).

Por lo pronto, los investigadores trabajan la hipótesis de una deuda que las víctimas tendrían con los presuntos agresores, pero tampoco se descarta que el origen del conflicto sea un robo ocurrido hace pocos días. Lo cierto es que es algo que pasó en el ámbito del populoso barrio capitalino, ya que todos los implicados –identificados por la Policía como “los hermanos Elizondo”– son vecinos de La Favorita.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Homicidios y, por estas horas, tras evaluar las pruebas recogidas por Policía Científica en el lugar del hecho y los testimonios de testigos y víctimas, se analizan los posibles agravantes del crimen que, en principio, serían homicidio simple, tentativa de homicidio y lesiones.

Uno de los hermanos Elizondo detenidos por el homicidio de Joshua Garay. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras la detención de los sospechosos, la fiscal Claudia Ríos ordenó distintas medidas, tales como que los detenidos fueran llevados de una dependencia de Ciudad a Estrada, en el Polo Judicial, y que los testigos fueran a la Fiscalía para que ampliaran sus testimonios, además de que se profundice la investigación con diversas acciones, entre ellas el allanamiento de la casa de los sospechosos, ubicada en calle Nº 5, para que se secuestren elementos que puedan servir a la investigación.

El feroz ataque

El violento hecho ocurrió cerca de las 21.50 de ayer en una casa de la manzana 5 del barrio La Favorita, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre una agresión con armas blancas y el ingreso de personas heridas al Centro de Salud Nº 30 del mismo barrio, una de las cuales, identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, ya había fallecido antes de ingresar al centro asistencial como consecuencia de múltiples heridas cortopunzantes.

Cuando personal de Homicidios llegó al centro de salud, entrevistó a un joven de 17 años, quien explicó que estaba en la casa de su novia, junto a su hermano Joshua y dos amigos, A. C. de 27 años y S. C. de 22, y llegaron los tres agresores a quienes identificó como los hermanos Elizondo.

Según el relato, los atacantes estaban armados con una bomba tipo molotov, además de un machete y un cuchillo.

En un primer momento habrían intentado incendiarla arrojando botellas tipo molotov. Al no poder iniciar un incendio, ingresaron al domicilio y comenzaron a atacar con armas blancas a las personas que estaban en el interior.

Según un reporte policial, el joven de 17 años sufrió una lesión por arma blanca en el brazo derecho y una lesión en la zona de las costillas; su hermano de 15 falleció por múltiples heridas profundas por arma blanca en la espalda, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El joven de 22 recibió una herida cortante en el brazo derecho y el hombre de 27, múltiples heridas profundas por arma blanca en la zona de la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore en estado crítico de salud.

Los detenidos

A raíz de los testimonios recabados y las entrevistas realizadas en la escena, se desplegó un patrullaje operativo en las inmediaciones del lugar del hecho por parte de personal de la División Homicidios, logrando la detención de Leonardo Ezequiel y Matías Ignacio Elizondo.

Uno de los hermanos Elizondo detenidos por el homicidio de Joshua Garay. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Minutos más tarde, personal de la UID Godoy Cruz en el interior del barrio La Favorita detuvo al tercer sospechoso, Cristian Esteban Elizondo. Los detenidos tienen 39, 38 y 36 años, respectivamente, y no tienen antecedentes por otros delitos.

Además, durante un allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos hemáticos y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a pericias para esclarecer la mecánica del crimen.

Respecto de los tres jóvenes heridos, A. C. (27) registra antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (2023 y 2025), amenazas agravadas en contexto de violencia de género (2023) y tenencia ilegal de arma de guerra (2020).

En tanto, S. C. (22) posee un antecedente por portación ilegítima de arma de fuego (2025), mientras que el menor de 17 años registraba una captura pendiente desde junio de 2026, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.