Murió el hombre baleado en Las Heras y buscan al agresor: el móvil sería la venta de una casa

Tras la muerte del hombre que fue baleado el lunes por la noche en Las Heras , los investigadores buscan a varias personas que habrían participado del ataque y, en especial, al sujeto que habría disparado , quien fue identificado por algunos testigos.

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Brian Ezequiel Vergara (30) había ingresado el lunes por la noche al Hospital Central con un cuadro de extrema gravedad, después de recibir un disparo en la cabeza.

El hombre, pese al esfuerzo de los médicos falleció ayer por la tarde. De esta manera la Fiscalía de Homicidios que investigaba el caso como tentativa de homicidio, cambió la carátula a homicidio agravado por el uso de arma de fuego , algo que podría agravarse con el avance de la investigación que está en manos de la fiscal Claudia Ríos.

Los investigadores policiales trabajan en la siguiente hipótesis: la venta de una vivienda en villa San Joaquín. La discusión por este negocio inmobiliario sería el móvil del crimen y, tras algunas amenazas, el lunes el asunto se saldó a disparos.

El lunes, cerca de las 21:30, el hecho fue denunciado y el personal policial que llegó hasta el lugar, tras las primeras averiguaciones, determinaría que el trasfondo del asunto sería un conflicto previo entre la víctima y el agresor.

Además, los familiares del hombre baleado lo habían trasladado en un auto al hospital Carrillo de Las Heras, pero, dada la gravedad del caso, los médicos decidieron su traslado al Hospital Central de Ciudad.

Allí, tras una evaluación, fue asistido y quedó internado en terapia intensiva, “con pronóstico reservado”, informaron oficialmente. En el lugar del hecho, personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa realizó pericias y el levantamiento de evidencias para avanzar en la investigación.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de la Comisaría 16ª de Las Heras, bajo la calificación de averiguación de tentativa de homicidio, y luego pasó a la Fiscalía de Homicidios que recalificó el hecho tras la muerte de la víctima.