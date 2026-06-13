Un audio de la madre de Agostina Vega complica a Barrelier, el principal acusado del femicidio

El registro corresponde a los momentos de mayor incertidumbre para la familia, cuando todavía se desconocía el destino de Agostina.

Habló la dueña del auto en el que Barrelier trasladó el cuerpo de Agostina: "Tenía una fea sensación"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba incorporó en las últimas horas un elemento que podría adquirir relevancia dentro del expediente judicial. Se trata de un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la adolescente, poco después de que se denunciara la desaparición de la joven.

Crimen de Agostina Vega En la grabación, la mujer apunta directamente contra Claudio Barrelier, principal imputado en la causa, y sostiene que fue la última persona que tuvo contacto con su hija antes de que se perdiera todo rastro de ella.

El audio que volvió a poner el foco sobre el acusado El registro corresponde a los momentos de mayor incertidumbre para la familia, cuando todavía se desconocía el destino de la adolescente. En ese contexto, Heredia expresó su convicción de que Barrelier tenía información sobre el paradero de la joven. “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, afirmó la madre en el mensaje.

Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14). Web A continuación, aportó otro dato que, según su interpretación, vinculaba directamente al sospechoso con las últimas horas de Agostina. “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”, sostuvo. Las declaraciones cobran especial relevancia porque fueron realizadas cuando aún no existían los elementos probatorios que posteriormente incorporó la investigación.

El momento en que la familia advirtió la desaparición En el mismo audio, Heredia reconstruyó las circunstancias que despertaron la preocupación familiar. Según relató, al notar que su hija no regresaba intentó comunicarse con ella mediante su teléfono celular. Sin embargo, la llamada no tuvo respuesta.