Un audio de la madre de Agostina Vega complica a Barrelier, el principal acusado del femicidio

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba incorporó en las últimas horas un elemento que podría adquirir relevancia dentro del expediente judicial. Se trata de un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la adolescente, poco después de que se denunciara la desaparición de la joven.
En la grabación, la mujer apunta directamente contra Claudio Barrelier, principal imputado en la causa, y sostiene que fue la última persona que tuvo contacto con su hija antes de que se perdiera todo rastro de ella.
El audio que volvió a poner el foco sobre el acusado
El registro corresponde a los momentos de mayor incertidumbre para la familia, cuando todavía se desconocía el destino de la adolescente. En ese contexto, Heredia expresó su convicción de que Barrelier tenía información sobre el paradero de la joven. “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, afirmó la madre en el mensaje.
Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14)
Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14).
Web
A continuación, aportó otro dato que, según su interpretación, vinculaba directamente al sospechoso con las últimas horas de Agostina. “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”, sostuvo. Las declaraciones cobran especial relevancia porque fueron realizadas cuando aún no existían los elementos probatorios que posteriormente incorporó la investigación.
El momento en que la familia advirtió la desaparición
En el mismo audio, Heredia reconstruyó las circunstancias que despertaron la preocupación familiar. Según relató, al notar que su hija no regresaba intentó comunicarse con ella mediante su teléfono celular. Sin embargo, la llamada no tuvo respuesta.
“Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, señaló la mujer. Además, precisó que la adolescente permanecía desaparecida desde las 22:30 del sábado, horario que se convirtió en uno de los puntos centrales para la reconstrucción cronológica de los hechos que investiga la fiscalía.
Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba
Las dudas sobre la relación entre la víctima y Barrelier
La difusión del audio también reavivó uno de los aspectos más debatidos desde el inicio de la causa: la verdadera naturaleza del vínculo entre Agostina Vega y Claudio Barrelier. En la grabación, la madre hace referencia al acusado como el novio de la joven. Sin embargo, en declaraciones posteriores sostuvo públicamente que la relación sentimental había existido tiempo atrás y que, al momento de los hechos, ambos mantenían únicamente una amistad.