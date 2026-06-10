Femicidio de Agostina Vega: realizan un nuevo operativo en la casa de Barrelier

Peritos y efectivos de Bomberos llevaron adelante este miércoles un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Barrelier , señalado como el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , en el marco de una causa que continúa bajo secreto de sumario.

Revelan imágenes de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka horas después del femicidio de Agostina

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El procedimiento se desarrolla en una propiedad ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800 y fue solicitado por la fiscalía que investiga el crimen.

Según informó la agencia NA, desde las primeras horas del día, la vivienda permanece bajo custodia policial luego de que recibieran amenazas que encendieron las alarmas de las autoridades.

Barrelier está detenido por el femicidio de Agostina en Córdoba.

Como consecuencia del operativo, la cuadra fue cerrada al tránsito y se desplegó una importante presencia de efectivos policiales, situación que despertó la atención de los vecinos de la zona.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que uno de los principales objetivos es preservar posibles elementos de prueba y evitar cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de los residentes o afectar el avance de la causa.

La situación de los tres detenidos por el femicidio de Agostina

Barrelier, considerado por la fiscalía como el presunto autor material del femicidio, permanece detenido y recientemente solicitó ampliar su declaración ante el fiscal de la causa tras haber recibido el alta médica. Los investigadores consideran que esa nueva indagatoria podría aportar información relevante para esclarecer los hechos.

La investigación también involucra a otras dos personas detenidas. Una de ellas es Andreani, acusada de haber prestado a Barrelier un Ford Ka negro que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

Agostina Vega El auto en el que la dueña del Ford Ka y Barrelier habrían transportado el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

Además, la Justicia sospecha que la mujer lavó el vehículo una vez que le fue devuelto, una maniobra que podría haber tenido como finalidad eliminar rastros o evidencias vinculadas al crimen.

El tercer detenido es Osvaldo Fassetta, quien convivía con Barrelier y mantenía una relación desde hacía algunos meses. Está acusado de haber ocultado pruebas consideradas clave para la investigación.

Un video muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani horas después del crimen de Agostina Un video muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani horas después del crimen de Agostina. redes

Para la fiscalía, cada uno de los imputados habría cumplido un rol específico tanto antes como después del femicidio, una hipótesis que continúa siendo analizada.