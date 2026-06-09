Revelan imágenes de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka horas después del femicidio de Agostina

En las últimas horas, se conoció un video donde se ve a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani horas después del femicidio de Agostina Vega.

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica, pero aseguró que seguirá reclamando justicia por su nieta

Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, ambos detenidos bajaron del Ford Ka negro, perteneciente a Andreani y que habría sido utilizado por el propio Barrelier para llevar los restos de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue hallada descuartizada.

El video, difundido por El Doce TV, corresponde al pasado lunes 25 de mayo, en cercanías de las 13 horas, en el barrio Yofré. Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, la menor habría sido asesinada entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 05:00 del domingo 24.

Este es el video de Barrelier y Soledad Andreani el lunes 25 de mayo después de haber descartado el cuerpo de Agostina en el Ford k negro. pic.twitter.com/PcnuX5SaYY

El audiovisual muestra cómo los detenidos estacionaron el auto frente a un local y Barrelier extrajo una tela del baúl para doblarla y volverla a guardar. Mientras tanto, Andreani es vista hablando por teléfono. Minutos más tarde, ambos ingresan al comercio y luego regresan al auto para guardar en el baúl las compras que habían realizado.

Tres detenidos por el femicidio de Agostina

Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, fue detenida este lunes por noche por supuesto encubrimiento.

Según informaron, la mujer fue quien le prestó el vehículo a Claudio Barrelier para trasladar los restos de la joven asesinada desde su casa de barrio Cofico hasta el basural de Ampliación Ferreyra, según se pudo observar en las cámaras de seguridad incorporadas al expediente.

Agostina Vega Detuvieron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo de Agostina Vega

En declaraciones con los medios, la mujer (quien había sido novia de Barrelier) negó toda participación con el crimen de Agostina. Allí expresó que le había prestado el coche a Barrelier porque había sido "engañada". "Barrelier me arruinó la vida", manifestó.

Además de Andreani y Barrelier, también fue detenido Osvaldo Fasseta un inquilino de Claudio Barrelier, quien vivía en la casa donde fue asesinada la adolescente y estaría acusado de encubrimiento agravado. El hombre fue aprehendido luego de entrevistas en los medios donde dio detalles de la búsqueda de Agostina.