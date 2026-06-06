El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica, pero aseguró que seguirá reclamando justicia por su nieta

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba en un caso que conmociona a toda la provincia, recibió el alta médica luego de haber sido internado durante la mañana del sábado por un problema de salud que generó preocupación entre sus familiares.

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La noticia llegó en medio de un momento especialmente difícil para la familia , que todavía intenta sobreponerse al impacto emocional provocado por el asesinato de la joven y por el avance de una investigación que mantiene en vilo a la sociedad cordobesa.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, Heredia debió recibir atención médica tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. La situación motivó una rápida intervención de su entorno más cercano, que decidió trasladarlo para una evaluación urgente. El familiar de la víctima fue atendido en el Hospital Elpidio Torres , en la ciudad de Córdoba, donde permaneció bajo observación médica hasta recibir el alta.

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Si bien los profesionales determinaron que podía regresar a su domicilio, le recomendaron continuar con tratamientos específicos, controles clínicos y medidas destinadas a reducir los niveles de estrés.

"La lucha continúa"

Tras abandonar el centro de salud, Heredia explicó que su estado es estable y agradeció la atención recibida durante la internación. "Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento", señaló al referirse a su evolución.

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Sin embargo, dejó en claro que su prioridad sigue siendo el pedido de justicia por Agostina. "Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar", afirmó. Sus declaraciones reflejan el profundo impacto emocional que atraviesa la familia desde la desaparición y posterior hallazgo de la adolescente.