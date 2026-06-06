Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y por qué es considerado "irrecuperable"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, incorporó un nuevo capítulo tras la detención de Osvaldo Miguel Fassetta, un hombre de 47 años que convivía con el principal acusado del caso, Claudio Barrelier, en la vivienda de barrio Cofico donde los investigadores creen que ocurrió el crimen .

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Osvaldo Miguel Fassetta, un hombre de 47 años que convivía con el principal acusado del caso, Claudio Barrelier.

Los registros oficiales muestran que Fassetta figura como “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina debido a una prolongada mora en el pago de sus obligaciones financieras. Esta condición refleja un escenario económico complejo que, según trascendió, habría sido determinante para que terminara viviendo en la propiedad ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 1800.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, Fassetta conoció a Barrelier hace aproximadamente diez meses en el ámbito vinculado al fútbol. La relación se fortaleció con rapidez y, frente a sus dificultades económicas, el principal sospechoso le ofreció alojamiento en una habitación de su domicilio.

Las declaraciones que despertaron sospechas

Antes de ser detenido por disposición del fiscal Raúl Garzón, Fassetta brindó entrevistas en distintos medios de comunicación en las que intentó explicar cuál había sido su actividad durante las horas en las que desapareció Agostina Vega.

El hombre afirmó que aquella madrugada no se encontraba en la vivienda porque trabajaba en el turno nocturno de un kiosco y además realizaba tareas vinculadas a la construcción. Sin embargo, uno de sus relatos llamó especialmente la atención de los investigadores.

Según contó, al regresar a su habitación el domingo al mediodía observó que su acolchado había sido reemplazado por otro diferente. Aunque aseguró que el cambio le resultó extraño, explicó que no realizó ninguna denuncia ni informó la situación a las autoridades en ese momento.

Crimen de Agostina Vega Crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida hace una semana.

Los mensajes que investiga la fiscalía

Otro de los puntos que analiza la investigación está relacionado con una serie de llamados y mensajes de audio enviados a Melisa Heredia, madre de la víctima. En esas comunicaciones una voz masculina transmitía una inquietante frase: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

Los investigadores intentan determinar quién fue el autor de esos mensajes y si existe algún vínculo con los hechos que rodearon la desaparición y posterior hallazgo de la adolescente. Aunque la defensa de Fassetta rechaza esa hipótesis y sostiene que no existen pruebas que lo vinculen con esas comunicaciones, el fiscal decidió avanzar con una imputación por encubrimiento agravado.

La madre de Agostina Vega está internada por un cuadro clínico adverso La madre de la víctima está internada por un cuadro clínico adverso antes de conocer el asesinato de su hija. redes

Un antecedente familiar atravesado por la violencia

La historia personal de Fassetta también incluye un antecedente judicial que volvió a cobrar relevancia tras su detención. En diciembre de 2019, su hija, Evelyn Estefanía Fassetta, fue arrestada por el asesinato de su pareja, Sergio Galván, ocurrido en barrio General Bustos.

La joven fue acusada de homicidio calificado por el vínculo después de que la víctima muriera tras recibir una puñalada en el cuello durante una discusión. Actualmente cumple arresto domiciliario mientras continúa vinculada al proceso judicial derivado de aquel hecho.