La Justicia impuso secreto de sumario en la causa por el femicidio de Agostina Vega

La Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba , encabezada por Raúl Garzón , dispuso el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega . Tras una intensa búsqueda, los restos de la adolescente (14) aparecieron una semana después de la denuncia de su desaparición.

La medida fue comunicada oficialmente por la Justicia cordobesa y comenzó a regir este miércoles. Su objetivo es permitir el avance de distintas pericias, análisis y diligencias investigativas sin interferencias externas mientras se profundiza la búsqueda de pruebas.

Según informaron fuentes judiciales, durante el período de reserva cualquier novedad vinculada al expediente será comunicada de manera oficial, respetando las limitaciones que impone el secreto de sumario. Además, la Fiscalía requirió la acumulación de una causa de 2025 en la que también se encuentra involucrado Claudio Barrelier , vinculada al delito de privación ilegítima de la libertad .

La investigación busca reconstruir con precisión las circunstancias que rodearon el crimen de la adolescente y determinar todas las responsabilidades penales que pudieran surgir de la causa. Por el momento, Claudio Barrelier permanece detenido como principal y único sospechoso del asesinato.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, los investigadores cuentan con elementos que lo comprometerían en la causa e incluso lo ubicarían en la zona donde fueron hallados los restos de la víctima, en un descampado del sector de Ampliación Ferreyra, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, el acusado aún no habría reconocido su responsabilidad ante la Justicia. Mientras continúan las medidas de prueba, los investigadores tampoco descartan la posibilidad de que otras personas hayan participado o colaborado en la comisión del crimen, una hipótesis que sigue siendo analizada dentro del expediente.