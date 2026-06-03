El gobernador de Córdoba rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega: "Estamos viviendo momentos muy duros"

El brutal crimen de Agostina Vega , la adolescente asesinada en Córdoba, ha generado una ola de indignación y dolor que ya trasciende las fronteras de esa provincia y conmueve a todo el país. Tras días de profundo hermetismo, el gobernador cordobés, Martín Llaryora , rompió el silencio públicamente para referirse al caso que mantiene en vilo a la sociedad. Lo hizo con un mensaje cargado de consternación, donde admitió la gravedad de la situación institucional y social que se está viviendo.

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Durante un acto oficial en conmemoración del Día del Bombero Voluntario , el mandatario provincial interrumpió la agenda protocolar para tomar el micrófono y pedir un minuto de silencio en memoria de la menor.

"Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características. Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos" , manifestó visiblemente afectado.

Más allá de los discursos oficiales, Llaryora reveló que mantuvo un encuentro privado con el círculo más íntimo de la víctima antes de emitir cualquier declaración ante la prensa. Según detalló, la reunión se concretó el pasado domingo por la noche, donde recibió al papá y a los abuelos de la adolescente.

El objetivo del encuentro, según palabras del propio gobernador, fue brindarles explicaciones directas sobre el avance de la investigación y coordinar las acciones estatales de contención. "Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia", subrayó el mandatario, buscando empatizar con el sufrimiento de los allegados y llevar un mensaje de compromiso institucional: "Fuimos a explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia".

El femicidio de Agostina Vega no es un hecho aislado y así lo reconoció el Ejecutivo cordobés. Para Llaryora, este asesinato, sumado a otros episodios de violencia extrema que han golpeado a la provincia vecina en el último tiempo, deben convertirse en un punto de inflexión definitivo para la política de seguridad y prevención.

En ese sentido, el gobernador trazó una hoja de ruta que, según afirmó, buscará blindar a la sociedad contra la violencia de género mediante un abordaje integral. Entre los ejes principales, destacó la necesidad de "seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley".

Hacia el final de su intervención, y en un intento por llevar tranquilidad respecto al desempeño del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, el mandatario apeló a la identidad de su provincia para garantizar la transparencia del proceso. "Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio", concluyó de manera tajante.

Mientras la investigación avanza bajo estricto secreto de sumario para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen, el caso Agostina Vega ya se instaló en el centro de la agenda pública nacional, reavivando el urgente reclamo social de "Ni Una Menos".