"Hay más gente implicada": fuerte declaración del padre de Agostina Vega

El padre de Agostina Vega , Gabriel Vega , sostuvo que existen más personas involucradas en el asesinato de su hija. El hombre aseguró que el principal acusado, Claudio Barrelier , no habría actuado solo.

El profesor de Agostina Vega compartió una tarea de la adolescente asesinada: "Mi sueño es ser psicóloga"

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Córdoba junto a su equipo legal, encabezado por la abogada Fernanda Alaniz .

#TelenocheCordoba | Gabriel Vega, papá de Agostina, respaldó al fiscal Raúl Garzón y pidió justicia por el femicidio de su hija. Acompañado por sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani, pidió “respeto a los medios” y remarcó que está agradecido con el fiscal que lleva… pic.twitter.com/v03nUjQqpa

Durante el encuentro con los medios, Gabriel Vega manifestó su convicción de que otras personas tuvieron algún grado de participación en los hechos que son investigados por la Justicia. Según indicó, existen líneas de investigación en curso que podrían involucrar a terceros , aunque evitó brindar mayores precisiones para no interferir en el trabajo judicial.

Además, aseguró que continuará impulsando el esclarecimiento del caso hasta que todos los responsables sean identificados y juzgados. El padre de la adolescente afirmó que Barrelier "no actuó solo" y sostuvo que otras personas cercanas al acusado también deberían ser investigadas.

Embed "Yo no puedo estar en la cabeza de un psicópata"



La respuesta de Gabriel Vega, padre de Agostina, cuando un periodista le preguntó: "¿Por qué creés que mataron a tu hija?".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/kWGkFNx7n9 — Corta (@somoscorta) June 3, 2026

En ese contexto, hizo referencia a Soledad, quien mantiene una relación con el principal imputado y cuyo nombre apareció en distintas instancias vinculadas a la causa. De acuerdo con las sospechas planteadas por la familia, esa persona podría aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido antes y después del crimen.

Durante sus declaraciones, Vega también cuestionó duramente a Barrelier y recordó que el acusado registra antecedentes judiciales. Asimismo, sostuvo que mantuvo conversaciones con él mientras la búsqueda de su hija todavía se encontraba en marcha, antes del hallazgo de los restos de la adolescente en un sector de Ampliación Ferreyra.

Las expresiones del padre reflejaron el fuerte impacto emocional que atraviesa la familia desde que se confirmó el crimen.

Un pedido de respeto para la familia

Además de referirse a la investigación, Gabriel Vega pidió prudencia en la difusión de información vinculada a la intimidad de su hija. El hombre cuestionó versiones que circularon en algunos medios y aseguró que determinadas especulaciones generan un profundo dolor entre los familiares y allegados de la adolescente.

También recordó a Agostina como una joven alegre y confiada, y expresó su deseo de que el caso sirva para generar conciencia sobre las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchos adolescentes.