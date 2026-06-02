2 de junio de 2026 - 21:32

"Hay más gente implicada": fuerte declaración del padre de Agostina Vega

Gabriel Vega afirmó que Claudio Barrelier "no actuó solo" y sostuvo que existen otras personas bajo investigación en la causa por el asesinato de la adolescente.

Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega.

Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El padre de Agostina Vega, Gabriel Vega, sostuvo que existen más personas involucradas en el asesinato de su hija. El hombre aseguró que el principal acusado, Claudio Barrelier, no habría actuado solo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Córdoba junto a su equipo legal, encabezado por la abogada Fernanda Alaniz.

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“Hay más gente implicada”

Durante el encuentro con los medios, Gabriel Vega manifestó su convicción de que otras personas tuvieron algún grado de participación en los hechos que son investigados por la Justicia. Según indicó, existen líneas de investigación en curso que podrían involucrar a terceros, aunque evitó brindar mayores precisiones para no interferir en el trabajo judicial.

Además, aseguró que continuará impulsando el esclarecimiento del caso hasta que todos los responsables sean identificados y juzgados. El padre de la adolescente afirmó que Barrelier "no actuó solo" y sostuvo que otras personas cercanas al acusado también deberían ser investigadas.

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En ese contexto, hizo referencia a Soledad, quien mantiene una relación con el principal imputado y cuyo nombre apareció en distintas instancias vinculadas a la causa. De acuerdo con las sospechas planteadas por la familia, esa persona podría aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido antes y después del crimen.

Durante sus declaraciones, Vega también cuestionó duramente a Barrelier y recordó que el acusado registra antecedentes judiciales. Asimismo, sostuvo que mantuvo conversaciones con él mientras la búsqueda de su hija todavía se encontraba en marcha, antes del hallazgo de los restos de la adolescente en un sector de Ampliación Ferreyra.

Las expresiones del padre reflejaron el fuerte impacto emocional que atraviesa la familia desde que se confirmó el crimen.

Un pedido de respeto para la familia

Además de referirse a la investigación, Gabriel Vega pidió prudencia en la difusión de información vinculada a la intimidad de su hija. El hombre cuestionó versiones que circularon en algunos medios y aseguró que determinadas especulaciones generan un profundo dolor entre los familiares y allegados de la adolescente.

También recordó a Agostina como una joven alegre y confiada, y expresó su deseo de que el caso sirva para generar conciencia sobre las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchos adolescentes.

Embed - CONFERENCIA DE PRENSA DEL PADRE DE AGOSTINA: "Todos los que han estado implicados la van a pagar"

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