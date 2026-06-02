Rescataron a un dogo al borde de la muerte en la casa de Barrelier y lo bautizaron en honor a Agostina Vega

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando pruebas y nuevas líneas de análisis en Córdoba , un operativo realizado en la vivienda de Claudio Barrelier , el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años, permitió rescatar este fin de semana a un perro que se encontraba en un grave estado de abandono.

El audio que envió Barrelier al padre de Agostina tras la desaparición de la nena: "No tengo nada que ver"

Crimen de Agostina Vega: la autopsia reveló detalles estremecedores sobre la macabra muerte

Se trata de un dogo argentino que fue hallado dentro de la casa de barrio Cofico donde residía Barrelier. El animal presentaba un severo cuadro de desnutrición y falta de cuidados, según confirmaron integrantes de la organización proteccionista Hocicos Felices, que intervino tras recibir reiteradas denuncias de vecinos de la zona.

La situación había generado preocupación entre residentes y voluntarios dedicados al rescate animal, quienes advirtieron sobre el deterioro físico del perro y solicitaron una intervención urgente.

Tras coordinar el operativo, los rescatistas lograron retirar al animal de la vivienda y trasladarlo a un lugar seguro para comenzar su recuperación. Como gesto simbólico, decidieron bautizarlo “Agosto”, en homenaje a Agostina Vega, la adolescente cuyo asesinato conmociona a Córdoba.

"Agosto": un cuadro crítico de abandono y campaña solidaria para su recuperación

Desde Hocicos Felices informaron que el perro quedó alojado en una guardería especializada donde recibe atención permanente.

“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Hoy se encuentra a resguardo, recibiendo los cuidados que necesita”, señalaron desde la organización a través de sus redes sociales.

Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Claudio Barrelier, el acusado de matar a Agostina Vega Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Claudio Barrelier, el acusado de matar a Agostina Vega Gentileza / Hocicos Felices

Luego del rescate, una médica veterinaria realizó una evaluación clínica integral. El diagnóstico confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono, por lo que se inició un tratamiento específico para intentar revertir su estado.

Además de la revisión física, el animal fue sometido a análisis de sangre y otros estudios complementarios que permitirán monitorear su evolución durante las próximas semanas.

La ONG también lanzó una colecta para afrontar los gastos derivados del rescate.

Según detallaron, la estadía del perro en la guardería tiene un costo aproximado de 200.000 pesos, al que se suman los gastos veterinarios, medicamentos, estudios clínicos y alimentación especial.