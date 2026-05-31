Un criminalista comparó el caso Agostina con el crimen de Ángeles Rawson y descartó la trata de personas

La investigación por el crimen de Agostina Vega continúa avanzando y, mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias forenses, el criminalista Raúl Torre consideró que la autopsia será una pieza fundamental para determinar qué ocurrió antes de la muerte de la adolescente.

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“El cadáver habla, claro que habla, y vamos a ver qué nos va a decir”, expresó el especialista durante una entrevista radial al referirse a la importancia de los estudios médicos en la reconstrucción de los hechos.

Torre explicó que desde el inicio de la búsqueda trabajó sobre tres posibles escenarios: un delito contra la integridad sexual , una cuestión interpersonal o un caso de trata de personas . Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, señaló que la última de esas hipótesis perdió fuerza dentro de su análisis y sostuvo que la investigación parece concentrarse ahora en las otras dos posibilidades.

Según indicó a Radio Rivadavia, será la autopsia la que permitirá obtener elementos objetivos para orientar definitivamente el rumbo de la causa y determinar las circunstancias previas al homicidio.

El criminalista también se refirió a las versiones que circularon respecto de un presunto descuartizamiento del cuerpo y explicó que, desde la perspectiva criminalística, este tipo de maniobras suele estar asociado a intentos de ocultar el cadáver para dificultar la investigación. “El criminal siempre quiere poner distancia con el cadáver” , afirmó, aunque aclaró que este comportamiento suele responder más a reacciones improvisadas que a planes elaborados previamente.

En su análisis, Torre consideró poco probable que el homicidio hubiera sido planificado desde un comienzo. “No creo que estuviera premeditado el crimen porque si no la ejecución hubiera sido de otro modo”, sostuvo al evaluar las características conocidas hasta ahora del expediente.

A su entender, el encuentro entre la víctima y el principal sospechoso podría haber estado previsto, aunque algún hecho posterior habría desencadenado el desenlace fatal. “Me da la sensación de que en esa casa algo precipitó el crimen”, señaló el especialista.

La comparación con el caso Ángeles Rawson

Por último, Torre comparó la investigación con el caso de Ángeles Rawson, uno de los expedientes criminales más recordados del país, y afirmó que encuentra similitudes entre ambos hechos a partir de los datos conocidos hasta el momento.

Mientras tanto, la Justicia continúa esperando los resultados de las pericias forenses, cuyo contenido podría aportar nuevas evidencias e incluso influir sobre la evolución de la causa en los próximos días.