De Lali a Ángela Torres: el pedido de justicia de las artista por el crimen de Agostina Vega

La confirmación del crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía varios días en Córdoba , generó una fuerte reacción en redes sociales. Artistas, conductores y distintas figuras del espectáculo compartieron mensajes de dolor y reclamaron justicia por el caso.

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Entre las primeras en pronunciarse estuvo Ángela Torres , quien difundió una reflexión en Instagram en la que recordó que, según datos citados por ella, en Argentina una mujer es asesinada cada 31 horas. Su publicación fue replicada por miles de usuarios en pocas horas.

“Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar” , escribió la cantante y figura en Luzu TV en una historia de Instagram.

Además, sostuvo que “la violencia no empieza con un femicidio” y remarcó que también se construye desde la indiferencia, los comentarios que minimizan y los prejuicios que repetimos.

Según supo Noticias Argentinas, la artista también llamó a una mayor participación de los hombres en la lucha contra la violencia de género. “Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso”, expresó.

Otras figuras del espectáculo que se pronunciaron ante la muerte de Agostina Vega

La cantante y actriz Lali Espósito compartió una imagen de la adolescente junto a un pedido de justicia, mientras que su colega Dolores Fonzi escribió: “El horror no para. Ni una menos es un grito urgente”.

También se pronunciaron la actriz Julieta Díaz, quien sostuvo que “no aparecemos muertas, nos matan”, además de la conductora Georgina Barbarossa y la modelo y panelista Cinthia Fernández, que expresaron su indignación por el caso. Una de las tantas conductoras de Olga, Paula Chaves, también se expresó en su cuenta personal de Instagram: “Que se haga Justicia y se termine este infierno”.

La publicación de Paula Chaves, conductora de Olga. La publicación de Paula Chaves, conductora de Olga.

La investigación continúa con Claudio Barrelier, de 33 años y cercano al entorno de la víctima, como principal sospechoso. La fiscalía confirmó que será nuevamente indagado mientras avanza el expediente por uno de los crímenes que más conmoción generó en los últimos días en Córdoba y en todo el país.