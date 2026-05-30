30 de mayo de 2026 - 17:00

Hallaron muerta Agostina Vega tras siete días de intensa búsqueda

El cuerpo de la adolescente de 14 años fue localizado este sábado en un descampado. Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, quien es el principal sospechoso del hecho.

Encontrar el cuerpo de Agostina Vega en Córdoba

Encontrar el cuerpo de Agostina Vega en Córdoba

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada hace una semana, fue encontrada sin vida este sábado por la tarde en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital de Córdoba.

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El hallazgo se produjo luego de que los investigadores rastrillaran la zona durante más de 24 horas, siguiendo pistas que vinculaban al único detenido, Claudio Barrelier, con ese sector.

La reconstrucción de los hechos

La investigación, liderada por el fiscal Garzón, estableció como "punto cero" la vivienda de Barrelier, de 32 años, situada en el barrio Cofico.

Según las fuentes, el hombre habría engañado a Agostina para que fuera a su casa con la promesa de entregarle un regalo para su madre. Una cámara de seguridad registró el ingreso de la menor al domicilio esa noche, siendo esta la última imagen que se tiene de ella con vida.

La hipótesis principal de la Justicia apunta a un presunto abuso sexual seguido de una agresión fatal. Ningún registro fílmico mostró a la adolescente saliendo de la propiedad del sospechoso.

En cambio, se detectó que Barrelier pidió desesperadamente dinero y un vehículo prestado entre el domingo y el lunes. Finalmente, consiguió un Ford Ka negro bajo el pretexto de realizar trabajos particulares.

Un video clave muestra a Barrelier cargando "tachos o baldes" en el vehículo frente a su casa el pasado lunes. Posteriormente, las antenas de su teléfono celular impactaron en la zona de Ampliación Ferreyra, donde cámaras de seguridad captaron el ingreso del auto al sector y su salida una hora después. Fue precisamente en esa área de pastizales donde la policía encontró los restos de la menor.

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