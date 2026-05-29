"Dormida": el inquietante mensaje que recibió la madre de Agostina Vega

Un mensaje que recibió la mamá de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años desaparecida hace varios días en Córdoba , será analizado por la fiscalía, ya que podría ser clave para la investigación.

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Caso Agostina Vega: declaró el único detenido y aseguró que la niña que aparece en un video es su hija

Desde el entorno de la causa sostienen que la menor está en la provincia y con vida.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila” , es el mensaje que llegó al celular de Melisa Heredia, la madre de la joven, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación, que está a cargo del fiscal Raúl Garzón.

Como ocurre en casos de esta índole, algunos de los llamados son en broma, pero en otros Melisa dijo que reconoció la voz, por lo que decidió que sean analizados por los especialistas.

La mujer cambió de abogado y ahora la querella es representada por Carlos Nayi, quien informó que, con la prueba que hay hasta el momento en la causa, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”.

Este jueves, el único detenido en la pesquisa, Claudio Gabriel Barrelier (32, conocido de la joven), declaró y "sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija", con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.

Agostina Vega (14) está desaparecida desde el sábado 23 de mayo a las 22.30, cuando salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi.

Gabriel Vega y Melisa Heredia, padre y madre de Agostina, tenían un cuidado personal compartido.

"Alerta Sofía" por la desaparición de Agostina Vega

El Ministerio de Seguridad Nacional activó el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de Agostina Madeleine Vega, de 14 años.

La adolescente tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello oscuro negro, lacio y largo, y ojos marrones. Según la información difundida oficialmente, no posee cicatrices, tatuajes ni piercings.

Alerta Sofía por la desaparición de Agostina Vega (14) en Córdoba Alerta Sofía por la desaparición de Agostina Vega (14) en Córdoba Ministerio de Seguridad Nacional

Al momento de su desaparición vestía un buzo tipo canguro color bordó con letras verdes, un jean negro Oxford y zapatillas blancas.

Se solicita a la comunidad toda su atención y colaboración para dar con su paradero. Cualquier dato que pueda resultar de utilidad debe ser comunicado de inmediato a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.