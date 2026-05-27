Caso Agostina en Córdoba: el desgarrador pedido de la madre de la joven al único detenido por la desaparición

Melisa, la madre de Agostina Vega , la adolescente intensamente buscada en Córdoba, expresó este miércoles su deseo de que la menor parezca sana y salva y se dirigió al único detenido por el caso: Claudio Gabriel Barralier, de 33 años.

Intensa búsqueda de una menor de 14 años que se tomó un remís el sábado y no la vieron más

“Que me devuelva a mi hija”, expresó. El hombre fue señalado como el principal sospechoso y la madre de la menor confirmó que existía un vínculo de amistad con él. “Éramos amigos, mi hija confiaba en él. Él fue la única persona que vio a mi hija y no hay rastros de ella” , señaló a TN.

Además, confirmó que el domicilio allanado este miércoles corresponde a la vivienda donde Barralier vive con su pareja y su hija . La mujer señaló que su hija se habría ido con el sospechoso al barrio Cofico con la excusa de "comprar un regalo", detalle que el remisero que llevó a la menor confirmó. “Mi hija confiaba en él, por eso la convenció de irse con él. Tenía el Whatsapp de Agostina”, señaló.

“Que diga dónde está mi hija” Melisa, la mamá de Agostina, le habló directamente al detenido, la última persona que fue vista con la menor: “Te pido por favor que me devuelvas a mi hija”. En vivo por LN+ pic.twitter.com/jvu1UEujz6

Por su lado, el remisero declaró que vio a vega y Barralier “caminando, conversando como si nada”, y luego observó a Agostina subir a un auto rojo. "Si ese auto existe, él conoce a esa persona. No hay otra lógica” . Por otro lado, denunció que Barralier mintió cuando la mujer le preguntó si había visto a su hija. "Me dijo que no la había visto, que no había estado con mi hija".

En su declaración, Melisa lanzó un pedido al detenido. "Si estás escuchando, te pido por favor que me devuelvas a mi hija. Si la tiene alguien de tu entorno, que no le hagan daño. Hacé de cuenta que es tu hija".

Intensa búsqueda de Agostina

Agostina Vega, de 14 años, fue vista por última vez el sábado 23 de mayo a la noche, en la provincia de Córdoba, y desde entonces no se sabe nada de ella. Según reconstruyeron los investigadores, la joven salió de su casa cerca de las 22.30 desde avenida Leandro N. Alem y tomó un remís con destino al barrio Cofico.

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El remisero la llevó hasta Fragueiro y Campillo, donde luego la vio subir a un Volkswagen Gol rojo. En el lugar, también se encontraba Claudio Gabriel Barralier, según declaró el testigo.

Este miércoles, la Justicia activó la Alerta Sofía y Barrelier quedó detenido por orden del fiscal Raúl Garzón ante la sospecha de estar involucrado en la desaparición de la adolescente.