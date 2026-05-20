20 de mayo de 2026 - 13:05

Buscan a una mujer de 38 años desaparecida en Maipú

Se trata de Daiana Sabrina Calivar Corvalán, quien fue vista por última vez el martes 19 de mayo.

Buscan a una mujer de 38 años desaparecida en Maipú.

Buscan a una mujer de 38 años desaparecida en Maipú.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina Fiscal de Maipú, emitió un pedido de averiguación de paradero para dar con Daiana Sabrina Calivar Corvalán, una mujer de 38 años que fue vista por última vez el martes 19 de mayo.

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Según la información oficial difundida por la Justicia, la mujer tiene contextura mediana, mide aproximadamente 1,60 metros, posee tez trigueña y cabello negro por debajo de los hombros. Además, presenta un tatuaje en el centro del pecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron colaboración a la población y pidieron que cualquier persona que haya tenido contacto con ella o pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de manera urgente al 911.

Además, difundieron una fotografía de la mujer con el objetivo de facilitar su identificación.

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