Así será la Federación Maipucina de fútbol: el proyecto que nació de la necesidad

La unión hace la fuerza reza un dicho popular, y vaya si lo saben las instituciones deportivas del Departamento de Maipú , que ante la necesidad de elevar la cantidad de partidos para sus divisiones menores y de mejorar su situación económica, crearon la Federación Maipucina de Fútbol.

La Liga Mendocina ya tiene nuevo presidente y comenzó su proceso de transición hasta fines de 2026

Hace algunas semanas, los directivos de los clubes de esa importante región de nuestra provincia llegaron a la conclusión de que trabajando juntos pueden potenciar el crecimiento del deporte local, y de las instituciones a las que representan . Por eso, apenas un par de reuniones bastaron para darle nacimiento a un proyecto que promete quedarse para rato.

Según contó Hernán Sperdutti, el presidente del Club Deportivo Maipú, la necesidad fue la que juntó a los dirigentes de la zona. “ Surgió espontáneamente, teniendo en cuenta las problemáticas que todos tenemos. No tenemos para participar todos los fines de semana en los torneos que jugamos, y también afrontamos una falta de ingresos respecto a sponsorización”.

Si bien el nombre invita a pensar en una Federación formal, con Comisión Directiva y un presidente, en la práctica se trata de un torneo de fútbol infantil pensado para que los chicos puedan tener partidos todos los fines de semana , y para que los clubes recauden dinero con venta de entradas, sponsors y activaciones en conjunto.

“El nombre que se le ha dado es de fantasía”, advierte Sperdutti. Luego, aclara: “No es que se haya hecho documentación ni que vamos a crear una liga formal. No hay ningún presidente, nos reunimos todos los integrantes de este torneo y cada opinión vale lo mismo”.

Respecto a la recepción que encontró el nuevo certamen que comenzará, aseguran que fue muy buena. Inclusive de la Liga Mendocina. “Siempre vamos a ser parte y todos nuestros equipos van a seguir ahí (Liga Mendocina), pero también tenemos la necesidad de progresar, de seguir armando nuestros torneos teniendo en cuenta que la situación es difícil. No hay ayuda privada ni estatal, entonces, antes de cerrar las puertas y quedarnos llorando debajo de un árbol, decidimos intentar hacer esto para el bien de todos”, marcó el mandamás Cruzado.

¿Cuándo comenzará la Federación Maipucina y qué equipos la integran?

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El objetivo es que la pelota comience a rodar a principios del mes de junio, y que en el futuro pueda extenderse a otros equipos y categorías de Mendoza. En cuanto al torneo que marcará el puntapié inicial de esta Federación, sus finales serán en las canchas de Maipú y Gutiérrez.

En principio, los participantes de esta primera edición son 11, aunque ese número puede extenderse. Por ahora, están: Deportivo Maipú, Fundación Amigos por el Deporte, Gutiérrez Sport Club, Rodeo del Medio, Eva Perón, Fray Luis Beltrán, Luzuriaga, Defensores de Santa Blanca, Ferroviario, AMUF, y Barrios Unidos Centro.

Las instituciones de Maipú apuestan por el trabajo en conjunto para salir de un presente complicado y crecer. Talento, esfuerzo y ganas sobran.