La Liga Mendocina ya tiene nuevo presidente y comenzó su proceso de transición hasta fines de 2026

Se definió la conducción que tomará el mando de la entidad y se puso en marcha el traspaso de mando institucional en la Liga Mendocina de fútbol.

La Liga Mendocina de Fútbol eligió a su nueva conducción y puso en marcha el proceso de transición hacia la próxima etapa dirigencial. Este fin de semana, los representantes de los clubes votaron y definieron al dirigente que asumirá la presidencia de una de las asociaciones más tradicionales del fútbol regional.

En su discurso luego de la elección, el flamante presidente Diego Reyes, que actualmente es representante del consejo federal de la AFA y con funciones ejecutivas en el Arena Maipú, destacó la importancia de encarar este nuevo ciclo con diálogo y trabajo conjunto entre los clubes afiliados. Asimismo, remarcó que una de sus prioridades será fortalecer la estructura organizativa y potenciar el desarrollo del fútbol local en todas sus categorías.

Liga Mendocina de Fútbol Sede de la Liga Mendocina de Fútbol Gentileza. Cuando será el acto eleccionario en la Liga Mendocina Con el cambio de conducción confirmado, también comenzó formalmente el proceso de entrega de mando desde la gestión saliente hacia la nueva comisión directiva. Este período de transición incluye reuniones técnicas, revisión de programas vigentes y la planificación de actividades para las competencias que se vienen en el calendario.

Según lo establecido, la intervención deberá convocar a una asamblea general antes del 31 de diciembre de este año. En ese marco, el calendario institucional proyecta que el acto eleccionario se realice entre febrero y marzo de 2027.

image Los clubes que integran la Liga Mendocina respaldaron mayoritariamente el nuevo liderazgo, en un contexto donde se busca garantizar estabilidad institucional y mejorar la estructura del fútbol amateur y profesional de la provincia de Mendoza. La nueva dirigencia ya anticipó que trabajará en propuestas que abarcan aspectos competitivos, formativos y de infraestructura.