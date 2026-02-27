27 de febrero de 2026 - 15:56

Luego de una noche emotiva con River, Marcelo Gallardo rechazó la oferta del Vasco da Gama

El entrenador declinó la propuesta del club brasileño porque prioriza un tiempo de pausa antes de volver a dirigir, informaron desde su entorno.

Gallardo quiere descansar y rechazó la oferta de Brasil.

Gallardo quiere descansar y rechazó la oferta de Brasil.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El fin de una era, Gallardo contuvo sus lágrimas y se despidió de River.

Con el nudo en la garganta Marcelo Gallardo agradeció y se despidió de River: "Uno se va, pero nunca se va"

Por Redacción Deportes
Napoleón se retiró del Monumental ovacionado y emocionado en su última función al frente del Millo. 

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

Por Sergio Faria

Desde el entorno del entrenador confirmaron que su decisión responde a su intención de tomarse un tiempo de descanso antes de volver a asumir en otro equipo, tras dar por finalizado su segundo ciclo en River, que concluyó sin títulos y con varios resultados por debajo de lo esperado.

DLA (75)

Marcelo Gallardo era el plan A del Vasco da Gama

Esa pausa deseada por Gallardo lo llevó a declinar la propuesta del club carioca, que ahora deberá buscar alternativas para cubrir el puesto de entrenador. Además de Gallardo, los nombres que figuran en la lista de candidatos incluyen a Artur Jorge, actual técnico de Al-Rayyan, y otros como Renato Gaúcho, aunque por ahora no hay negociaciones avanzadas.

La negativa del Muñeco a asumir inmediatamente en Brasil confirma que, por ahora, su prioridad es descansar y definir con calma su futuro como entrenador después de cerrar una etapa muy intensa en River.

gallardo

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 85 partidos, con 36 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que consiguió River con Demichelis.

sporting-news-2022-photo-with-watermark-3e171de3-6e91-445b-8dae-393256c0230b
Marcelo Gallardo se irá de River por segunda vez como Director Técnico.

Marcelo Gallardo se irá de River por segunda vez como Director Técnico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

Con el Monumental rendido ante Gallardo, River ganó y cerró el ciclo del Muñeco con una ovación

Por Redacción Deportes
El emotivo festejo entre Martínez Quarta y Marcelo Gallardo.

Todo en la despedida de Marcelo Gallardo: Gol, festejo y polémica con Lucas Martínez Quarta

Por Redacción Deportes
Gallardo recibió una emotiva ovación en su partido.

El impresionante récord personal que rompió Marcelo Gallardo en su último partido en River

Por Redacción Deportes
Tras anunciar su alejamiento del Millo, Napoleón dirigirá hoy su último partido frente a Banfield. Una tarde emotiva.  

River despide a Marcelo Gallardo frente a Banfield en un Monumental colmado de emociones

Por Sergio Faria