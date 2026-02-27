Luego de una noche emotiva con River, Marcelo Gallardo rechazó la oferta del Vasco da Gama

El entrenador declinó la propuesta del club brasileño porque prioriza un tiempo de pausa antes de volver a dirigir, informaron desde su entorno.

Tras su despedida como director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo recibió una oferta de Vasco da Gama para reemplazar a Fernando Diniz, pero finalmente optó por no aceptar el cargo de entrenador y rechazó mudarse al fútbol de Brasil

Desde el entorno del entrenador confirmaron que su decisión responde a su intención de tomarse un tiempo de descanso antes de volver a asumir en otro equipo, tras dar por finalizado su segundo ciclo en River, que concluyó sin títulos y con varios resultados por debajo de lo esperado.

DLA (75) Marcelo Gallardo era el plan A del Vasco da Gama Esa pausa deseada por Gallardo lo llevó a declinar la propuesta del club carioca, que ahora deberá buscar alternativas para cubrir el puesto de entrenador. Además de Gallardo, los nombres que figuran en la lista de candidatos incluyen a Artur Jorge, actual técnico de Al-Rayyan, y otros como Renato Gaúcho, aunque por ahora no hay negociaciones avanzadas.

La negativa del Muñeco a asumir inmediatamente en Brasil confirma que, por ahora, su prioridad es descansar y definir con calma su futuro como entrenador después de cerrar una etapa muy intensa en River.

gallardo Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 85 partidos, con 36 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.