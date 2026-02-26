Con el Monumental rendido ante Gallardo, River ganó y cerró el ciclo del Muñeco con una ovación

En la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador durante su segundo ciclo en River, el Millonario se impuso por 3 a 1 frente a Banfield , en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

"Gallardo es de River, de River no se va": la dedicatoria de la hinchada para el entrenador

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

Con un Monumental rendido a sus pies, el Muñeco se alejó del club luego de una serie de resultados adversos en un segundo ciclo que estuvo lejos del exitoso primero. Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de Núñez, decidió dar un paso al costado tras la derrota frente a Vélez, la tercera consecutiva, y anunció su salida el lunes pasado.

Para enfrentar al Taladro, Gallardo rompió todas las estructuras y apostó por un once joven y fresco . La lectura del equipo titular y el banco de suplentes por los altavoces del estadio dejó un mensaje claro de los hinchas: apoyo a los juveniles y reproche a varios jugadores experimentados. Se escucharon silbidos para Facundo Colidio, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Marcos Acuña, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Sebastián Driussi, Fabricio Bustos y Lucas Martínez Quarta.

No obstante, los juveniles respondieron con creces y recibieron el respaldo de más de 80 mil almas en el Monumental: Lautaro Rivero, Galván, Anibal Moreno, Ian Subiabre y Joaquín Freitas brillaron, mientras se escuchaba una y otra vez el ensordecedor “Muñeco, Muñeco…”.

Definición de Driussi, abrazo con el Muñeco y partido 2-1 para River frente a Banfield pic.twitter.com/GGKDYHQq9w

Un triunfo cargado de emociones

River funcionó por momentos con la mística de siempre, generando constantes llegadas claras. Subiabre, González, Freitas y Driussi se mostraron incisivos, con remates e intentos de romper líneas frente a un Banfield que, aunque intentó, fue en gran medida espectador de la última función de Gallardo, aunque exigió a Beltrán en varias ocasiones.

La apertura del marcador llegó a los 12 minutos del primer tiempo: un tiro libre perfecto de Subiabre encontró un cabezazo certero de Martínez Quarta, que festejó abrazado a Gallardo, en un gesto que simbolizó todo el cariño del equipo por su entrenador. Banfield empató cerca del cierre del primer tiempo tras un error de River en el mediocampo con un gol de Perrotta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027172946926551188&partner=&hide_thread=false Asistencia de Galván y primer grito en primera división para Joaquín Freitas pic.twitter.com/o36DGBcD7A — River Plate (@RiverPlate) February 27, 2026

Un máquina en el segundo tiempo

El complemento fue una aplanadora de River. A los 40 segundos del segundo tiempo, un zurdazo de Subiabre dio en el palo, el rebote quedó para Driussi, que marcó el 2-1. A los 13 minutos, Galván realizó una jugada magistral y asistió a Freitas, quien definió con precisión para el 3-1. El Monumental era una sola fiesta, y todas las expresiones de afecto estaban dirigidas a Marcelo Gallardo.

El legado del Muñeco

El técnico deja un legado imborrable, más allá de que los números no le fueron favorables en este segundo ciclo. Su salida se vivió entre abrazos, emoción y un estadio rendido a sus pies, cerrando un capítulo que transformó la historia y la identidad de River Plate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/2027153397414060441&partner=&hide_thread=false CHINOOOOOOOOOO pic.twitter.com/F39vtKdx3k — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 26, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027153658668847213&partner=&hide_thread=false ¡¡REFERENTE!! ¡¡EL CHINO MARTÍNEZ QUARTA MARCÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE BANFIELD Y FUE A ABRAZAR A GALLARDO, EN EL ÚLTIMO PARTIDO DEL MUÑECO COMO DT DE RIVER!! pic.twitter.com/WGj0lEKXvW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Formaciones River vs Banfield

River (3): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo

Banfield (1): Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Goles: PT: 12' Martínez Quarta (R), 44' Méndez (B). ST: 1' Driussi (R) y 13' Freitas (R).

Cambios: ST: 12' Tomás Adoryan por Villegas (B), David Zalazar por Gómez (B), 17' Kendry Páez por Subiabre (R), 20' Agustín Ruberto por Freitas (R), 23' Nicolás Meriano por Sergio Vittor (B), Neyder Moreno por Piñero (B),30' Giuliano Galoppo por Moreno (R),Santiago Lencina por Driussi (R), 31' Rodrigo Auzmendi por Perrotta (B).

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo

