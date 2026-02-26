26 de febrero de 2026 - 22:32

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

El Muñeco cerró con un triunfo su segundo ciclo en River dejando un legado imborrable y despertando emociones intensas en la hinchada en un Estadio Monumental colmado.

Napoleón se retiró del Monumental ovacionado y emocionado en su última función al frente del Millo. 

Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Las emociones son intransferibles: solo se viven, se palpitan, te conmueven… y el Monumental estalló en un unánime “Mu-ñe-co, Mu-ñe-co…” mientras Marcelo Gallardo era rodeado por un montón de niños que querían saludarlo antes de que se sentara en el banco. De fondo, la hinchada no paraba de alentar y cantar el nombre de quien transformó al club y dejó un legado imborrable en la historia del Millonario.

El hombre que cambió el ADN de River

Gallardo no solo llenó de gloria a River Plate, sino que prácticamente redefinió su ADN deportivo. Con él, el equipo se volvió ganador e imponente, alcanzando 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores y una final memorable frente a Boca Juniors en Madrid. El "pibe" de Núñez” dejó una identidad propia y elevó la exigencia interna a niveles superiores, más allá de que River siempre ha sido uno de los gigantes del fútbol argentino. Su llegada marcó un antes y un después para el club.

image
La emoción de los hinchas en la despedida de Marcelo Gallardo de Núñez.

“Napoleón” y la construcción de una era

Apodado “Napoleón” por su inteligencia táctica, Gallardo alineó y enriqueció el fútbol millonario con sus conceptos, logrando formar estructuras de juego y de formación de jugadores admirables.

Un segundo ciclo sin la misma épica

Su segundo ciclo, sin embargo, no logró replicar la brillantez del primero. Aunque los números de efectividad son similares, la diferencia radica en que, en su primer paso, River y Gallardo ganaban los partidos clave que los llevaban a consagraciones y desplegaban un fútbol atractivo. Esa consistencia no se repitió en esta etapa final, lo que llevó al propio entrenador a dar un paso al costado.

Un legado que no se borra

El máximo referente de Núñez se aleja, pero nada podrá opacar su legado ni las emociones que vivió el pueblo millonario durante su paso por el club.

