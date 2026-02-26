26 de febrero de 2026 - 23:04

Con el nudo en la garganta Marcelo Gallardo agradeció y se despidió de River: "Uno se va, pero nunca se va"

Tras el triunfo ante Banfield, el entrenador más ganador de la historia del club habló brevemente, no aceptó preguntas y dejó palabras de agradecimiento a los hinchas, a la institución y al plantel en el final de su segunda etapa.

El fin de una era, Gallardo contuvo sus lágrimas y se despidió de River.

Napoleón se retiró del Monumental ovacionado y emocionado en su última función al frente del Millo. 

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

Por Sergio Faria
River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

Con el Monumental rendido ante Gallardo, River ganó y cerró el ciclo del Muñeco con una ovación

Por Redacción Deportes

El "Muñeco" le puso punto final a su estadía de 1 año y medio en el Millonario con la victoria sobre Banfield y la ovación de todo el Estadio Monumental. Durante el correr del partido, los hinchas mostraron su afecto al DT más ganador de la historia de su institución.

image

Las palabras de Marcelo Gallardo en su última conferencia

Visiblemente conmovido, el entrenador habló durante apenas unos minutos, suficientes para dejar en claro el vínculo que lo une al club y a su gente. “Gracias por el amor incondicional”, expresó el Muñeco.

Gallardo también tuvo palabras dirigidas a los hinchas, protagonistas de una despedida atravesada por cánticos y muestras de afecto. “Agradecer. Gracias a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño es muy difícil y lo quiero hacer desde acá”, expresó.

Un vínculo que trasciende el cargo

En uno de los pasajes más simbólicos de su mensaje, Gallardo dejó en claro que su salida del banco no implica una despedida definitiva del club.

“Y a River, que mañana voy a estar viniendo a buscar a mi hijo al colegio y no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico: uno se va, pero no se va nunca. En ese sentido voy a estar muy pendiente de lo que pase en el club”, afirmó.

Marcelo Gallardo
El entrenador fue muy breve en sus declaraciones frente a los periodistas en la que solo tuvo palabras de agradecimiento.&nbsp;

El deseo para lo que viene

Antes de retirarse, Gallardo dejó un mensaje para el futuro inmediato del equipo y la dirigencia. "Les deseo un buen año y, si bien estamos a principio de año y falta mucho todavía, le deseo al club, a todo el plantel y a la dirigencia que se puedan reponer y volver a ponerse de pie”, concluyó.

Así, con palabras simples y sin estridencias, Marcelo Gallardo cerró una etapa que dejó títulos, identidad y un legado que trasciende los resultados de su último ciclo.

