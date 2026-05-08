8 de mayo de 2026 - 21:00

Independiente Rivadavia quiere seguir de fiesta ante Unión: hora, TV, formaciones

El Azul juega en el Bautista Gargantini ante el Tatengue por los octavos de final de la Liga Profesional. Será este sábado a las 21.30 horas

Independiente Rivadavia actúa en casa ante Unión

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Azul está dulce. Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con dos fechas de ventaja, dominó de principio a fin su zona del fútbol argentino, donde además lidera la Tabla Anual que otorgará un título a fin de año, y está con vida en la Copa Argentina. En ese contexto donde todo es alegría, pone en juego uno de esos caminos en La Catedral.

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Habiendo dejado en el pasado el festejo ocurrido entre semana en el Malvinas Argentinas, Alfredo Berti ya enfoca sus cañones al ámbito local, donde está a pocos encuentros de otra hazaña para el club del Parque. Por eso, luego del duelo con Fluminense advirtió que tratará de no rotar demasiado el once inicial. Sin embargo, los nombres propios son una incógnita.

Más allá de los intérpretes que pueda elegir, la Lepra cimentó una imagen de equipo fuerte, aguerrido y que está siempre a la altura. Así logró acumular un invicto de 11 encuentros entre el fútbol vernáculo y el ámbito internacional, que pretende estirar este sábado.

Enfrente estará Unión, que viene de capa caída. Había comenzado bien en el torneo, pero se fue pinchando y cerró la fase de grupos con cuatro fechas sin poder ganar. En el sprint final perdió con Estudiantes de La Plata y Newell's, e igualó ante Vélez y Talleres de Córdoba. Sin embargo, logró meterse por la ventana en la octava colocación.

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Leonardo Madelón planificó durante toda la semana su visita a Mendoza, con la preocupación puesta en la conformación de la línea ofensiva. Allí, la duda está entre Cristian Tarragona, con el gemelo cargado, y Marcelo Estigarribia, que arrastra una molestia muscular en el aductor. El DT esperará la evolución de ambos para definir quién juega. Si ninguno responde, será titular Augusto Solari.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Unión de Santa Fe:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Unión:

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