Independiente Rivadavia quiere seguir de fiesta ante Unión: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia actúa en casa frente a Unión de Santa Fe, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será este sábado desde las 21.30 horas, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, y la televisación de ESPN Premium.
El Azul está dulce. Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con dos fechas de ventaja, dominó de principio a fin su zona del fútbol argentino, donde además lidera la Tabla Anual que otorgará un título a fin de año, y está con vida en la Copa Argentina. En ese contexto donde todo es alegría, pone en juego uno de esos caminos en La Catedral.
Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil
En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores.
Marcelo Álvarez
Habiendo dejado en el pasado el festejo ocurrido entre semana en el Malvinas Argentinas, Alfredo Berti ya enfoca sus cañones al ámbito local, donde está a pocos encuentros de otra hazaña para el club del Parque. Por eso, luego del duelo con Fluminense advirtió que tratará de no rotar demasiado el once inicial. Sin embargo, los nombres propios son una incógnita.
Más allá de los intérpretes que pueda elegir, la Lepra cimentó una imagen de equipo fuerte, aguerrido y que está siempre a la altura. Así logró acumular un invicto de 11 encuentros entre el fútbol vernáculo y el ámbito internacional, que pretende estirar este sábado.
Enfrente estará Unión, que viene de capa caída. Había comenzado bien en el torneo, pero se fue pinchando y cerró la fase de grupos con cuatro fechas sin poder ganar. En el sprint final perdió con Estudiantes de La Plata y Newell's, e igualó ante Vélez y Talleres de Córdoba. Sin embargo, logró meterse por la ventana en la octava colocación.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Independiente Rivadavia recibe al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores
MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES
Leonardo Madelón planificó durante toda la semana su visita a Mendoza, con la preocupación puesta en la conformación de la línea ofensiva. Allí, la duda está entre Cristian Tarragona, con el gemelo cargado, y Marcelo Estigarribia, que arrastra una molestia muscular en el aductor. El DT esperará la evolución de ambos para definir quién juega. Si ninguno responde, será titular Augusto Solari.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Unión de Santa Fe:
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Datos del partido:
Estadio: Bautista Gargantini
Árbitro: Luis Lobo Medina
Hora: 21.30
TV: ESPN Premium
Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Unión: