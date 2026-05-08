Independiente Rivadavia quiere seguir de fiesta ante Unión: hora, TV, formaciones

El Azul juega en el Bautista Gargantini ante el Tatengue por los octavos de final de la Liga Profesional. Será este sábado a las 21.30 horas

Independiente Rivadavia actúa en casa frente a Unión de Santa Fe, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será este sábado desde las 21.30 horas, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, y la televisación de ESPN Premium.

El Azul está dulce. Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con dos fechas de ventaja, dominó de principio a fin su zona del fútbol argentino, donde además lidera la Tabla Anual que otorgará un título a fin de año, y está con vida en la Copa Argentina. En ese contexto donde todo es alegría, pone en juego uno de esos caminos en La Catedral.

Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores. Marcelo Álvarez

Habiendo dejado en el pasado el festejo ocurrido entre semana en el Malvinas Argentinas, Alfredo Berti ya enfoca sus cañones al ámbito local, donde está a pocos encuentros de otra hazaña para el club del Parque. Por eso, luego del duelo con Fluminense advirtió que tratará de no rotar demasiado el once inicial. Sin embargo, los nombres propios son una incógnita.

Más allá de los intérpretes que pueda elegir, la Lepra cimentó una imagen de equipo fuerte, aguerrido y que está siempre a la altura. Así logró acumular un invicto de 11 encuentros entre el fútbol vernáculo y el ámbito internacional, que pretende estirar este sábado.