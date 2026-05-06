6 de mayo de 2026 - 21:20

Copa Libertadores: la marca histórica que busca superar Independiente Rivadavia ante Fluminense

Si Independiente Rivadavia derrota al Flu, se convertirá en el segundo equipo argentino en ganar sus primeros 4 partidos en la Copa Libertadores.

Por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense y busca una marca histórica en el certamen.&nbsp;

Por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense y busca una marca histórica en el certamen. 

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MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES
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Los hinchas de Independiente Rivadavia están felices con su presente y quieren hacer historia enla Copa Libertadores.

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La Lepra llega con puntaje ideal tras haber ganado sus tres primeros partidos ante Bolívar (1-0), el equipo brasileño (2-1) y Deportivo La Guaira (4-1) en la fase de grupos. Además, tiene la oportunidad de clasificarse a octavos dos fechas de antelación.

El presente de la Lepra ya le permitió igualar otro antecedente importante. Con sus tres triunfos iniciales alcanzó lo hecho por River en 1966, cuando el conjunto de Núñez debutó en la competencia con tres victorias consecutivas ante Boca, Lara Fútbol Club y Deportivo Italia.

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