Copa Libertadores: la marca histórica que busca superar Independiente Rivadavia ante Fluminense

Si Independiente Rivadavia derrota al Flu, se convertirá en el segundo equipo argentino en ganar sus primeros 4 partidos en la Copa Libertadores.

Por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense y busca una marca histórica en el certamen.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 21.04.12 (1) Los hinchas de Independiente Rivadavia están felices con su presente y quieren hacer historia enla Copa Libertadores. MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES La Lepra llega con puntaje ideal tras haber ganado sus tres primeros partidos ante Bolívar (1-0), el equipo brasileño (2-1) y Deportivo La Guaira (4-1) en la fase de grupos. Además, tiene la oportunidad de clasificarse a octavos dos fechas de antelación.

Copa Libertadores: cuál es el único equipo argenitno que tiene este récord Hasta el momento, el único club argentino que consiguió esta marca fue Estudiantes de La Plata en la edición de 1968. Aquel equipo arrancó su camino con victorias consecutivas frente a Independiente, Millonarios y Deportivo Cali -dos veces-.

El presente de la Lepra ya le permitió igualar otro antecedente importante. Con sus tres triunfos iniciales alcanzó lo hecho por River en 1966, cuando el conjunto de Núñez debutó en la competencia con tres victorias consecutivas ante Boca, Lara Fútbol Club y Deportivo Italia.

Más allá del registro a nivel nacional, también dejaría al equipo mendocino entre los mejores arranques históricos. De conseguirlo, igualaría los registros alcanzados por Botafogo en 1963, el propio Fluminense en 1971 y Athletico Paranaense en 2000.