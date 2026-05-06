Independiente Rivadavia y Fluminense igualan sin goles en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia y Fluminense de Brasil, empatan 0 a 0, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Malvinas Argentinas. Partido que cuenta con el arbitraje de Gustavo Tejera.
Tras la finalización del primer tiempo, la Lepra y el Flu empatan sin goles en el estadio Malvinas Argentinas, en busca de un triunfo que le asegure la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia y Fluminense de Brasil, empatan 0 a 0, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Malvinas Argentinas. Partido que cuenta con el arbitraje de Gustavo Tejera.