vivo

Independiente Rivadavia y Fluminense igualan sin goles en el Malvinas Argentinas

Tras la finalización del primer tiempo, la Lepra y el Flu empatan sin goles en el estadio Malvinas Argentinas, en busca de un triunfo que le asegure la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores.&nbsp;
La Lepra recibe en un partido clave al Flu de Brasil y va por la clasificación.
image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente Rivadavia y Fluminense de Brasil, empatan 0 a 0, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Malvinas Argentinas. Partido que cuenta con el arbitraje de Gustavo Tejera.

image
Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense

Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Fluminense:

Embed

Te puede interesar

Independiente Rivadavia recibe al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores regresó a Mendoza: las mejores fotos de Independiente Rivadavia-Fluminense

Por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense y busca una marca histórica en el certamen. 

Copa Libertadores: la marca histórica que busca superar Independiente Rivadavia ante Fluminense

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano. 

Independiente Rivadavia: la calculadora para soñar con los octavos de la Copa Libertadores