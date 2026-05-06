6 de mayo de 2026 - 14:26

Brey sufrió un fuerte traumatismo, pero Boca respira: qué dicen los estudios y el rol de Javier García

El arquero regresó de Ecuador con un fuerte traumatismo inguinal tras chocar con Byron Castillo, dejando al equipo cerca de usar un suplente con inactividad prolongada.

Leandro Brey evoluciona del golpe ante Barcelona de Ecuador.

Leandro Brey evoluciona del golpe ante Barcelona de Ecuador.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leandro Brey recibió resultados alentadores tras someterse a estudios médicos en Buenos Aires para evaluar el impacto recibido en Guayaquil. Los exámenes descartaron una lesión ósea o muscular de gravedad en la zona inguinal, permitiendo que Boca mantenga la esperanza de contar con él para el sábado.

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El arquero debió abandonar el campo de juego en camilla y entre lágrimas durante el primer tiempo frente a Barcelona de Ecuador. El choque con Byron Castillo generó una inflamación inmediata y el adormecimiento de su pierna derecha, activando todas las alarmas en el banco de suplentes.

El traumatismo inguinal de Brey descarta una crisis total en el arco de Boca

Los médicos confirmaron que el diagnóstico final se reduce a un traumatismo en la zona del pubis. Aunque el dolor fue intenso, la ausencia de roturas permite que la recuperación dependa únicamente de la disminución de la inflamación en las próximas horas.

Javier García será el arquero titular de Boca por la Copa Argentina. / Gentileza.
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Javier García / Gentileza.

Juan Román Riquelme decidió respaldar a Brey como titular tras la lesión de Marchesín, dejando a Javier García como única alternativa de experiencia. El veterano de 39 años ingresó en Guayaquil tras 786 días de inactividad oficial, lo que evidenció la falta de ritmo competitivo en un puesto determinante.

Javier García y el juvenil Fernando Rodríguez asoman como los relevos inmediatos

García no completaba 90 minutos en un partido oficial desde septiembre de 2023, acumulando una racha de 925 días sin titularidad plena. A principio de año, el arquero incluso evaluó la posibilidad de retirarse para sumarse al cuerpo técnico de entrenadores del club.

Detrás del veterano asoma Fernando Rodríguez, un portero de 21 años nacido en Santo Pipó, Misiones. Con 1,89 metros de altura, Rodríguez fue promovido al primer equipo tras registrar 10 vallas invictas en 15 partidos con la Reserva. Rodríguez firmó su primer contrato profesional en febrero de 2025, con vínculo hasta diciembre de 2028, y fue titular en el Superclásico de la categoría en el que Boca se impuso 2-0.

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Fernando Rodr&iacute;guez, arquero de Boca Juniors.

Fernando Rodríguez, arquero de Boca Juniors.

El cuerpo médico evaluará la movilidad de Brey en las prácticas del jueves y viernes antes de definir la lista de convocados. Si la inflamación persiste, García volverá a custodiar los tres palos en la Bombonera ante el conjunto de Parque Patricios. Recordemos que Boca Juniors enfrentará a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura este sábado a las 19:00 horas.

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