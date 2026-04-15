Se confirmó el grado de lesión de Agustín Marchesín en Boca

El arquero de Boca estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses tras lesionarse ante Barcelona; Leandro Brey será el titular el domingo en el Monumental contra River.

Boca Juniors confirmó esta mañana la peor noticia para Agustín Marchesín. El arquero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el partido ante Barcelona por Copa Libertadores. Esta lesión lo alejará de las canchas por al menos seis meses, dejando el arco xeneize en manos del juvenil Leandro Brey.

La lesión ocurrió de manera temprana, antes de los 10 minutos del encuentro disputado en La Bombonera. Aunque el club publicó el parte médico oficial a primera hora del miércoles, la gravedad del cuadro ya había sido adelantada por Leandro Paredes en la zona mixta tras el partido. Paredes comentó que el propio cuerpo médico les había anticipado la rotura de los cruzados en el vestuario.

Embed En exclusiva para F 10, Leo Paredes confirma que los médicos le dijeron que lo de Marchesín es rotura de ligamentos.

Y deja una reflexión interesante acerca de jugar con miedo, pensando en no lesionarse para el Mundial. pic.twitter.com/Mbu4ZlNOM9 — Martin Souto (@MartinSouto) April 15, 2026 El proceso de recuperación y la operación de Marchesín El arquero deberá someterse a una intervención quirúrgica, la cual probablemente estará a cargo del doctor Jorge Batista. Durante la operación, se reemplazará el ligamento dañado por un injerto extraído del propio cuerpo del jugador, ya sea del tendón rotuliano o del isquiotibial. Esta es la primera vez en su carrera profesional que el uno xeneize enfrenta una lesión de esta magnitud ligamentaria.

Tras la cirugía, Marchesín iniciará una etapa crítica de rehabilitación que demanda entre seis y ocho meses para recibir el alta total. Este periodo es biológicamente necesario para la "ligamentización", proceso donde el injerto debe adaptarse para otorgar la flexibilidad y estabilidad que el deportista necesita para la alta competencia. El trabajo incluirá kinesiología intensa y cargas físicas paulatinas.

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