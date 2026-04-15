15 de abril de 2026 - 12:40

Se confirmó el grado de lesión de Agustín Marchesín en Boca

El arquero de Boca estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses tras lesionarse ante Barcelona; Leandro Brey será el titular el domingo en el Monumental contra River.

El dolor de Agustín Marchesín tras salir lesionado del duelo Boca vs Barcelona de Guayaquil.

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La lesión ocurrió de manera temprana, antes de los 10 minutos del encuentro disputado en La Bombonera. Aunque el club publicó el parte médico oficial a primera hora del miércoles, la gravedad del cuadro ya había sido adelantada por Leandro Paredes en la zona mixta tras el partido. Paredes comentó que el propio cuerpo médico les había anticipado la rotura de los cruzados en el vestuario.

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El proceso de recuperación y la operación de Marchesín

El arquero deberá someterse a una intervención quirúrgica, la cual probablemente estará a cargo del doctor Jorge Batista. Durante la operación, se reemplazará el ligamento dañado por un injerto extraído del propio cuerpo del jugador, ya sea del tendón rotuliano o del isquiotibial. Esta es la primera vez en su carrera profesional que el uno xeneize enfrenta una lesión de esta magnitud ligamentaria.

Tras la cirugía, Marchesín iniciará una etapa crítica de rehabilitación que demanda entre seis y ocho meses para recibir el alta total. Este periodo es biológicamente necesario para la "ligamentización", proceso donde el injerto debe adaptarse para otorgar la flexibilidad y estabilidad que el deportista necesita para la alta competencia. El trabajo incluirá kinesiología intensa y cargas físicas paulatinas.

DLA (11)

Leandro Brey ante el desafío del Monumental

Con la confirmación de la baja de Marchesín, el arco de Boca queda bajo la responsabilidad de Leandro Brey. El joven arquero tendrá su prueba de fuego este domingo en el Superclásico frente a River Plate en el Monumental. Mientras tanto, el experimentado Javier García ocupará un lugar en el banco de suplentes como alternativa directa.

Esta situación genera incertidumbre en los hinchas, quienes tras la noticia ya comenzaron a pedir la llegada de un nuevo refuerzo para cubrir la vacante de larga duración. A pesar del triunfo internacional, la atención del mundo Boca se centra ahora en la capacidad del joven arquero para sostener el arco en el partido más importante del semestre.

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