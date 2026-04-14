Sin perder de vista el Superclásico, Boca pisó fuerte como local en la Copa Libertadores

Boca Juniors venció 3-0 a Barcelona (E), por la segunda fecha de la Copa Libertadores , en lo que fue su estreno como local en la competencia 2026. Tras ganar en Chile, el Xeneize se consolidó como líder del Grupo D. El partido estuvo marcado por el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera y la lesión del arquero Agustín Marchesín.

Boca espera por Barcelona de Guayaquil pero la duda es el oriental Merentiel

El primer intento fue un remate de media distancia de Benedetto, que controló sin inconvenientes Marchesín. La visita, pese a esa condición, decidía jugar con fervor en las inmediaciones del área xeneize y generaba otra chance muy clara antes de los 10 minutos. Encima, Boca perdía a su arquero por lesión. El arranque era cuesta arriba.

El uruguayo Merentiel mostró los primeros indicios de por donde podía atacar el elenco de Úbeda: parado sobre la banda derecha, armó una buena jugada indidividual que no terminó en gol por centímetros.

Boca empezaba a conducir a partir de su buen manejo de balón en el mediocampo: Paredes, Delgado, Aranda y Ascacibar se sumaban permanentemente al ataque para ofrecer opciones de descarga y remate de media distancia.

Sin embargo, Boca eligió ser prolijo para evitar ser sorprendido por los ecuatorianos y repitió más el movimiento del balón hacia las bandas que de manera vertical. Recién sobre los 33’, cuando Paredes cambió de frente para la corrida de Merentiel, llegó una opción clarísima para Boca, pero el cabezazo de Ascacibar terminó en las manos del arquero visitante.

Delgado fue uno de los puntos algos de Boca en la primera parte.

Esa insistencia local tuvo sus frutos a los 39’, cuando llegó un nuevo centro sobre el área de los ecuatorianos y la cabeza de Di Lollo rompió el marcador. Fue un premio a una mejoría que exhibió el elenco argentino. Paredes, la clave, por movilidad y lectura de juego.

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El complemento comenzó con total dominio local. Boca mejoró notablemente en su mediocampo: Paredes y Delgado fueron dueños del control del balón. Barcelona decidió incluir un delantero más y desprotegió ese sector de su campo, ofreciendo a espaldas de sus volantes algunos sectores por donde el Xeneize rompió en velocidad.

Antes de los 20’, Boca generó opciones como para ampliar el marcador: primero fue Merentiel quien perdió el mano a mano y luego Aranda falló cara a cara con Contreras.

Las modificaciones visitantes no encontraron eco sobre el campo de juego y el elenco de Úbeda siguió controlando las acciones. Fue el tiempo donde sumaron minutos (de cara al Superclásico) Zeballos y Ander Herrera.

Y luego de varios intentos que se desvanecieron en los metros finales, Ascacibar apareció para empujar de cabeza a la red otro centro de Blanco. Fue la sentencia, aun cuando quedaban más de 10 minutos por jugar. La frutilla fue el golazo de Ander Herrera, de media distancia.

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Boca cerró al noche celebrando un triunfo en su vuelta copera a La Bombonera y cantando “el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

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