29 de mayo de 2026 - 09:17

Tras la decepción en la Copa Libertadores, O'Higgins de Chile será el rival de Boca en la Copa Sudamericana

Tras la durísima eliminación en la Copa Libertadores, Boca se enfrentará al conjunto chileno, uno de los ocho segundos de la fase de grupos.

Otro fracaso de Boca y van. No se levanta. Perdió mística. Perdió hambre de gloria. Es un equipo vulnerable por donde se lo mire o analice.&nbsp;

Otro fracaso de Boca y van. No se levanta. Perdió mística. Perdió hambre de gloria. Es un equipo vulnerable por donde se lo mire o analice. 

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Los cruces de la siguiente fase se sortearán hoy a las 12, pero la llave previa ya quedó sellada por reglamento (el cual empareja a los mejores segundos de la Sudamericana con los peores terceros de la Libertadores).

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Sorteo de la Copa Sudamericana. Puede haber un Boca vs. River en breve.

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Así quedaron los cruces de Playoffs de la Copa Sudamericana

  • Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

  • Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

  • Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

  • O'Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG)

  • Tigre (COL) vs. Nacional (URU)

  • Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

  • Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

  • Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

Nota: Los ganadores de estas llaves avanzarán a octavos, donde esperan los líderes de grupo: Macará (ECU), Atlético Mineiro (BRA), San Pablo (BRA), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), City Torque (URU), Olimpia (PAR) y River Plate (ARG).

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