Tras la decepción en la Copa Libertadores, O'Higgins de Chile será el rival de Boca en la Copa Sudamericana

Tras la durísima eliminación en la Copa Libertadores, Boca se enfrentará al conjunto chileno, uno de los ocho segundos de la fase de grupos.

Otro fracaso de Boca y van. No se levanta. Perdió mística. Perdió hambre de gloria. Es un equipo vulnerable por donde se lo mire o analice.

Tras el duro golpe en la Copa Libertadores, Boca ya conoce su destino internacional. Al finalizar tercero en el Grupo D, el conjunto xeneize deberá disputar el playoff de la Conmebol Sudamericana frente a O'Higgins de Chile, buscando un lugar en los octavos de final.

Los cruces de la siguiente fase se sortearán hoy a las 12, pero la llave previa ya quedó sellada por reglamento (el cual empareja a los mejores segundos de la Sudamericana con los peores terceros de la Libertadores).

image Sorteo de la Copa Sudamericana. Puede haber un Boca vs. River en breve. Gentileza.