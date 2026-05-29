Tras la decepción en la Copa Libertadores, O'Higgins de Chile será el rival de Boca en la Copa Sudamericana

Tras el duro golpe en la Copa Libertadores, Boca ya conoce su destino internacional. Al finalizar tercero en el Grupo D, el conjunto xeneize deberá disputar el playoff de la Conmebol Sudamericana frente a O'Higgins de Chile, buscando un lugar en los octavos de final.
Los cruces de la siguiente fase se sortearán hoy a las 12, pero la llave previa ya quedó sellada por reglamento (el cual empareja a los mejores segundos de la Sudamericana con los peores terceros de la Libertadores).
La serie se abrirá en La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio —inmediatamente después de la final del Mundial—, mientras que la vuelta se disputará la semana siguiente (del 27 al 29 de julio) en Rancagua, Chile. Debido a su procedencia, Boca definirá siempre como visitante, a menos que se enfrente a un rival que haya sumado menos puntos en la fase de grupos de la Libertadores.
Así quedaron los cruces de Playoffs de la Copa Sudamericana
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Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)
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Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)
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Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)
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O'Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG)
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Tigre (COL) vs. Nacional (URU)
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Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)
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Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)
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Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)
Nota: Los ganadores de estas llaves avanzarán a octavos, donde esperan los líderes de grupo: Macará (ECU), Atlético Mineiro (BRA), San Pablo (BRA), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), City Torque (URU), Olimpia (PAR) y River Plate (ARG).