Un jugador seleccionado por Scaloni estuvo en La Bombonera mirando a Boca

Mientras espera el desafío más importante de su carrera, un jugador del seleccionado argentino aprovechó la noche para darse una vuelta por uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino. Una de las promesas, recientemente confirmado por Lionel Scaloni en la lista de la Selección para el Mundial 2026, fue visto en uno de los palcos de La Bombonera.

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Las cámaras de la transmisión oficial rápidamente detectaron la presencia de Nico Paz, surgido en las inferiores del Real Madrid, que actualmente atraviesa un gran momento en Europa y se ganó un lugar entre los convocados para la próxima Copa del Mundo. Su aparición no pasó desapercibida entre los hinchas presentes ni en las redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular apenas fue enfocado.

¡DE SELECCIÓN! Nico Paz, convocado por Scaloni para la Copa del Mundo, dice presente en La Bombonera para ver a Boca en la CONMEBOL #Libertadores . pic.twitter.com/mNAl7hkpjR

Relajado y vestido de manera informal, Paz observó atentamente las acciones del encuentro desde una ubicación privilegiada. A sus 21 años, el volante ofensivo se transformó en una de las grandes apuestas del seleccionado argentino para el futuro inmediato y cada uno de sus movimientos genera expectativa.

Su presencia en la cancha de Boca también alimentó comentarios y especulaciones entre los fanáticos. Más allá de cualquier versión, lo concreto es que el joven talento aprovechó su estadía en el país para vivir de cerca el clima de uno de los estadios más reconocidos del continente.

Entre el fervor de las tribunas y la ilusión mundialista que ya empieza a tomar forma, Nico Paz sumó una imagen más a un año que difícilmente olvidará: de espectador en La Bombonera a protagonista de una Selección que sueña con defender la corona en el Mundial 2026.