22 de mayo de 2026 - 17:17

Fuertes declaraciones del DT de Nico Paz sobre su futuro: "Hay pequeños mensajes que no me gustan"

Cesc Fábregas, el entrenador del Como de Italia, expresó sus sensaciones respecto a lo que viene para el volante argentino.

Fuertes declaraciones del DT de Nico Paz

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Los Andes | Redacción Deportes
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El rendimiento de Nico Paz con el elenco Biancoblú ha sido impresionante. Desde su llegada acumula 19 goles y 17 asistencias en 75 partidos, siendo uno de los engranajes fundamentales en el andamiaje colectivo de un equipo que intenta seguir creciendo desde su arribo a la Serie A. A tal punto es bueno lo de Paz, que es una de las fijas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Nico Paz, la joya que el Como quiere retener:

Nicolás Paz
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Pero no todo es color de rosa. Mientras se recupera de una lesión que podría dejarlo afuera de la cita mundialista, el DT Césc Fábregas se hizo eco de las declaraciones de Javier Zanetti, que había asegurado que le "encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes”.

El exhombre del Barcelona y actual entrenador del argentino respondió sin tapujos sobre el futuro del joven maravilla. “Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid", aclaró. Luego, aportó pistas del próximo paso: "Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene”.

Fábregas disparó contra Javier Zanetti: "Hay que mostrar respeto"

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Fábregas no se quedó allí, y le dedicó una respuesta especial al Pupi. “¿Javier Zanetti ha hablado de Nico Paz? Lo siento. Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, conoce bien cómo funcionan las cosas. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Sé que Zanetti no trabaja ni para el Real Madrid ni para el Como, así que hay que mostrar respeto”, le tiró.

Finalmente, como si no hubiese quedado claro, el DT reiteró que el camino de Nico Paz está en el Como o en el Real Madrid. “También hay pequeños mensajes que no me gustan. Si me permiten decir una cosa, esto lo tengo claro: Nico Paz no jugará en el Inter. O volverá al Real Madrid o jugará en el Como la próxima temporada”.

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