17 de abril de 2026 - 18:43

Otro show de Nico Paz en Italia: golazo para el triunfo del Como y rumores de regreso al Real Madrid

El volante continúa haciendo méritos para meterse en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Nicolás Paz volvió a hacer un gol en Italia

Nicolás Paz volvió a hacer un gol en Italia

Foto:

REUTERS/Alessandro Garofalo
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mediocampista creativo Nico Paz sigue demostrando toda su valía en el fútbol de Italia, donde aportó un golazo para la derrota 2 a 1 del Como ante Sassuolo, por la fecha 33 de la Serie A. Así, le pone presión a Lionel Scaloni para que lo convoque a la Selección Argentina, mientras se rumorea un retorno al Real Madrid.

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El encuentro no fue nada fácil para los dirigidos por Cesc Fabregas, que después de un comienzo parejo pasaron a perder por dos tantos en un lapso de dos minutos. A los 42' convirtió Cristian Volpato, y 120 segundos más tarde gritó M'Bala Nzola, natural de Angola.

Golazo de Nicolás Paz en Italia:

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Tras los dos golpazos recibidos, Como intentó recuperar la confianza con el control del balón y así pudo acercarse en el marcador. El lateral derecho Ivan Smoli pasó al ataque y metió un buen centro a la olla, y Nicolás Paz hizo el resto. El argentino ganó de cabeza en la puerta del área grande, y la tiró por arriba de la humanidad de Stefano Turati para el 1 - 2.

Lamentablemente para la visita, el gol no sirvió para rescatar algún punto en su visita a Reggio Emilia, lo que significó continuar en el quinto lugar de la tabla y dejar pasar una gran chance para meterse en puestos de clasificación directa a la Champions League.

Desde lo personal, fue el gol número 14 de la temporada para Nicolás Paz, que además acumula 7 asistencias a lo largo de los 36 encuentros que disputó. Así, se metió en el segundo lugar de la lista de máximos artilleros del certamen, solamente por detrás de Lautaro Martínez.

Nico Paz se ilusiona con ir al Mundial: "Lo sueño desde pequeño"

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Nico Paz pelea por un lugar en el Mundial 2026

Nico Paz pelea por un lugar en el Mundial 2026

En la previa del duelo ante Sassuolo, el volante se refirió a su gran presente, que lo pone como uno de los candidatos a ocupar un puesto en la lista de convocados para el Mundial 2026, y para un posible retorno al Real Madrid.

Lejos de subirse a los trascendidos, Paz intentó ponerle paños fríos a la situación y eligió concentrarse en su club para no perder la brújula. "No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos“, advirtió.

Además, el volante aseguró que lo que sucede fuera de la cancha no lo afecta cuando le toca jugar, ya que no piensa en otra cosa. "No hay presión. Cuando juego al fútbol intento concentrarme en lo mío, no pienso en cosas fuera del campo, solo en el partido. Me presiono yo mismo”.

A pesar de la mesura en sus declaraciones, Paz confesó que desea disputar la Copa del Mundo con Argentina. “Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí”, aseguró al respecto.

Finalmente, detalló lo que sintió en su debut con la camiseta Albiceleste en 2024, cuando pudo darle una asistencia a Lionel Messi, quién le dió un consejo que no olvidó.“Fue un sueño, no me di cuenta y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi papá también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde", cerró.

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